tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:44

Published Сегодня, 03:44

Modified Сегодня, 03:46

Updated Сегодня, 03:46

Изображение материала

Екатеринбуржцы на Porsche Cayenne влетели в старинный мост в Крыму

31 июля 2023, 03:44
Фото: "ФЕОДОСИЯ | АВТО | FAS" Вконтакте
Двое жителей Екатеринбурга на Porsche Cayenne сломали старинный мост в Крыму. Конструкции уже больше ста лет.

Это случилось 30 июля в Феодосии. Сначала автомобиль снес ограждение, а затем упал на железнодорожные пути, сообщается в группе «ФЕОДОСИЯ | АВТО | FAS» Вконтакте.

Мост является местной достопримечательностью. Пока неизвестно, сколько будет стоить его восстановление. По словам местных жителей, мост пережил революцию и Великую Отечественную войну, а туристов — не смог.

Фото: "ФЕОДОСИЯ | АВТО | FAS" Вконтакте
Стояло себе чугунное ограждение с конца позапрошлого века. Революцию пережило, Великую Отечественную, лихие 90-е повидало… И тут на тебе! — высказался один из комментаторов.
10-месячная девочка пострадала в ДТП в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
В Минздраве опровергли смерть второго ребенка после ДТП в ПервоуральскеМомент ДТП с уснувшим водителем в Первоуральске попал на камеры наблюденияЕще один ребенок умер в больнице Первоуральска после жуткого ДТП с уснувшим водителем
#Ирина Кирилова#18+#Авария#Машина#Пострадавшие#Мост#ДТП#Крым
Подпишитесь
Прокуратура обязала администрацию ГГО привести в порядок мост в селе Балакино
28 июля, 09:46
График подвоза воды на время отключений утвержден в Нижнем Тагиле
28 июля, 13:25
Центр Нижнего Тагила перекроют на два дня из-за празднования Дня города
28 июля, 12:35
«Уральские пельмени» высмеяли экологию Нижнего Тагила в новом шоу
28 июля, 11:37
Светофор для пешеходов заработает у налоговой по улице Островского в Нижнем Тагиле
28 июля, 10:57
Сахар, мука и бананы подорожали в Свердловской области
28 июля, 10:33