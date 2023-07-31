Екатеринбуржцы на Porsche Cayenne влетели в старинный мост в Крыму

Posted Сегодня, 03:44
Published Сегодня, 03:44
Modified Сегодня, 03:46
Updated Сегодня, 03:46
Это случилось 30 июля в Феодосии. Сначала автомобиль снес ограждение, а затем упал на железнодорожные пути, сообщается в группе «ФЕОДОСИЯ | АВТО | FAS» Вконтакте.
Мост является местной достопримечательностью. Пока неизвестно, сколько будет стоить его восстановление. По словам местных жителей, мост пережил революцию и Великую Отечественную войну, а туристов — не смог.
Стояло себе чугунное ограждение с конца позапрошлого века. Революцию пережило, Великую Отечественную, лихие 90-е повидало… И тут на тебе! — высказался один из комментаторов.