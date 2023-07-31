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Posted Сегодня, 07:12

Published Сегодня, 07:12

Modified Сегодня, 07:14

Updated Сегодня, 07:14

Эксперт рассказал о роли НАТО и вооружении в конфликте на Украине

31 июля 2023, 07:12
В интервью RuNews24.ru, член-корреспондент Академии военных наук Александр Масликов выразил мнение о роли НАТО и Польши в конфликте на Украине, а также о ситуации с поставками вооружения в регион.

По словам Масликова, НАТО задействует самолеты F-16 в конфликте на Украине только после того, как в него открыто вмешается польская армия, пишет ИА RuNews24.ru.

Он отметил, что начальный этап предоставления помощи Украине был связан с поставкой старого вооружения, затем НАТО апробировало новое вооружение, а теперь поставки становятся более современными и серьезными, с упором на радиоэлектронную разведку, беспилотники и другие средства разведки.

Эксперт также предостерегает от недооценки информационной войны, которую Россия ведет против Запада. Он надеется, что Россия сможет догнать вооружение НАТО в точности и дальнобойности в ближайшее время.

Важно отметить, что это мнение одного эксперта, и в ситуации с конфликтом на Украине и поставками вооружения есть множество сложных и разносторонних факторов. Развитие событий может быть динамичным, и роль международных игроков в конфликте может меняться со временем.

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