Грузовику оторвало кабину во время аварии на ЕКАД

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Столкнулись два легковых автомобиля, которые ехали в попутном направлении, а также два грузовика. Разбитый транспорт занял две полосы. Это стало причиной возникновения пробки. Она растянулась на 7 километров.
По данным ГИБДД в аварии никто не пострадал. КАМАЗ с прицепом протаранил фургон, который ехал впереди него. Из-за этого кабину транспорта снесло и она рухнула на проезжую часть, пишет Е1.
В ГИБДД рассказали, что автомобили получили серьезные повреждения. Чтобы убрать все детали с дороги, на место был вызван кран. В ведомстве призвали водителей быть внимательнее на дороге и не отвлекаться, а также соблюдать ПДД.