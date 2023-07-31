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Грузовику оторвало кабину во время аварии на ЕКАД

31 июля 2023, 10:01
Фото: E1
Во время массового ДТП на Екатеринбургской кольцевой автодороге грузовику оторвало кабину. Случился инцидент на 12-м километре трассы.

Столкнулись два легковых автомобиля, которые ехали в попутном направлении, а также два грузовика. Разбитый транспорт занял две полосы. Это стало причиной возникновения пробки. Она растянулась на 7 километров.

По данным ГИБДД в аварии никто не пострадал. КАМАЗ с прицепом протаранил фургон, который ехал впереди него. Из-за этого кабину транспорта снесло и она рухнула на проезжую часть, пишет Е1.

В ГИБДД рассказали, что автомобили получили серьезные повреждения. Чтобы убрать все детали с дороги, на место был вызван кран. В ведомстве призвали водителей быть внимательнее на дороге и не отвлекаться, а также соблюдать ПДД.

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#Ирина Кирилова#18+#Авария#Грузовик#ДТП#Свердловская область#Екатеринбург
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