tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:14

Published Сегодня, 11:14

Modified Сегодня, 11:16

Updated Сегодня, 11:16

Изображение материала

Избивший на Тюменском тракте собаку водитель BMW оказался известным блогером

31 июля 2023, 11:14
Фото: Скриншот видео Дмитрия Панова
Водитель BMW, который избил собаку на Тюменском тракте, оказался известным блогером с Урала. Это автор канала «Охота в России и СНГ» Дмитрий Панов и его лайка по кличке Зверька.

Спустя сутки блогер записал видеоответ на обвинения в жестоком обращении с животными. Он рассказал, что 30 июля от него убежала собака на Тюменский тракт.

Я догнал собаку, поймал и пригрозил вичкой — это сухостой от репья. Проезжали какие-то люди, остановились, выскочили, начали мне угрожать из-за того, что якобы я убиваю собаку, — рассказал Панов в видео, размещенном на его Telegram-канале.

По словам Дмитрия, он не бил животное, а только пригрозил. На видео блогер также показал, как это было. Он отметил, что это был воспитательный момент и добавил, что в прошлый раз, когда у него сбежала собака, это обернулось последствиями.

Кроме того, пока Дмитрий воспитывал пса, один из водителей, решил поспешить на помощь псу. Он резко перестроился на дороге и зацепил другое авто.

Он остановился на полторы полосы, чтобы меня перегородить. Я его ни разу не ударил, послал пару раз. Я считал, что конфликт исчерпан. Но начали травлю в соцсетях. Травят ребенка, травят жену, травят всех знакомых и так далее, — говорит Дмитрий.

Блогер отметил, что его уже вызвали в полицию для дачи объяснений. При этом сам мужчина утверждает, что вреда собаке не причинил. Он добавил, что когда убивают или бьют собаку, то она не подойдет к хозяину.

Виновник смертельного ДТП на BMW в Нижнем Тагиле оспаривает приговор
Узнать подробнее
Читайте также:
Мужчина жестоко избил собаку на Сибирском трактеДве собаки и три дома сгорели в пожаре в БогдановичеВ Екатеринбурге женщина вылила на собаку опасную жидкость
#Ирина Кирилова#Собака#Животные#Блогер#Происшествия#Екатеринбург
Подпишитесь
РЖД внесет в свой бюджет ремонт асфальта у вокзала в Нижнем Тагиле только в 2024 году
Сегодня, 06:54
Публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения пройдут в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:56
Бригадам скорой помощи в Екатеринбурге выдадут тревожные кнопки
Сегодня, 06:34
«Уральские пельмени» высмеяли экологию Нижнего Тагила в новом шоу
28 июля, 11:37
Светофор для пешеходов заработает у налоговой по улице Островского в Нижнем Тагиле
28 июля, 10:57
Сахар, мука и бананы подорожали в Свердловской области
28 июля, 10:33