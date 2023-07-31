Избивший на Тюменском тракте собаку водитель BMW оказался известным блогером

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Спустя сутки блогер записал видеоответ на обвинения в жестоком обращении с животными. Он рассказал, что 30 июля от него убежала собака на Тюменский тракт.
Я догнал собаку, поймал и пригрозил вичкой — это сухостой от репья. Проезжали какие-то люди, остановились, выскочили, начали мне угрожать из-за того, что якобы я убиваю собаку, — рассказал Панов в видео, размещенном на его Telegram-канале.
По словам Дмитрия, он не бил животное, а только пригрозил. На видео блогер также показал, как это было. Он отметил, что это был воспитательный момент и добавил, что в прошлый раз, когда у него сбежала собака, это обернулось последствиями.
Кроме того, пока Дмитрий воспитывал пса, один из водителей, решил поспешить на помощь псу. Он резко перестроился на дороге и зацепил другое авто.
Он остановился на полторы полосы, чтобы меня перегородить. Я его ни разу не ударил, послал пару раз. Я считал, что конфликт исчерпан. Но начали травлю в соцсетях. Травят ребенка, травят жену, травят всех знакомых и так далее, — говорит Дмитрий.
Блогер отметил, что его уже вызвали в полицию для дачи объяснений. При этом сам мужчина утверждает, что вреда собаке не причинил. Он добавил, что когда убивают или бьют собаку, то она не подойдет к хозяину.