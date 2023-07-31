Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
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ВДВ представляют собой самостоятельный род войск Вооруженных сил РФ и предназначены для быстрого десантирования, осуществления боевых задач в тылу врага.
Какие задачи возложены на Воздушно-десантные войска Российской Федерации:
Соответствующие подразделения могут быть доставлены в место, где ведутся боевые действия, путем использования летательных аппаратов. ВДВ были созданы во времена СССР. В начале тридцатых годов прошлого столетия был создан первый моторизованный отряд.
На сегодняшний день задачи ВДВ остались неизменными. На вооружении этих войск находится то же самое стрелковое оружие, что и в остальных частях, но с некоторыми доработками. Отмечается, что только у десантников из России берет имеет голубой цвет. Другой значимой отличительной чертой является тельняшка. Она имеет голубые полосы, что отличает ее от морского обмундирования.
Профессиональный праздник военные-десантники отмечают 2 августа. Именного второго числа последнего летнего месяца принято поздравлять представителей данного вида войск как в России, так и в других государствах, которые являются членами СНГ. Днем рождения ВДВ принято считать дату 02.08.1930.
Праздник отмечается в Москве, в Нижнем Тагиле и других городах. В этот день принято проводить выставки вооружения, мастер-классы, возлагать цветы к памятникам. День не является официальным выходным, в 2023 году праздник отмечается в среду.
В Нижнем Тагиле по традиции участники торжество возлагают красные гвоздики к памятнику «Брод в неизвестность», чтобы почтить память солдат и офицеров, погибшим в разные годы при выполнении воинского долга в горячих точках страны. Как правило, в официальной части празднования участвуют официальные лица. В прошлом году мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев обратился к десантникам с приветственным словом и поздравительной речью. Также в числе гостей мероприятия — ветераны, чиновники, почетные горожане. В этот день голубые береты выходят на массовые гуляния, встречают однополчан и сослуживцев, устраивают мирные шествия, размахивая голубыми войсковыми флагами. Администрация города организует для виновников торжества праздничный концерт, тематические выставки, выступления и другие мероприятия.
Перед родными и коллегами десантника часто встает вопрос, что подарить и как правильно выбрать сувенир на профессиональный праздник. При выборе презента на 2 августа 2023 года рекомендуется учитывать привычки и характер человека.
Хорошим подарком станет предмет, который имеет отношение к хобби одаряемого. Если он увлекается рыбалкой, можно, например, подарить спиннер или сертификат в специализированный магазин.
Можно сделать подарок, который связан с профессией. Возможно, стоит подарить человеку то, чем он часто пользуется, — ручка, часы, клавиатура и т. д. Можно преподнести сувенир с символикой ВДВ на 2 августа. Нет особого значения, дорогой презент или нет, важно оказать внимание.
Также поздравить человека можно, преподнеся ему конверт с деньгами. Близкому родственнику на День ВДВ можно подарить одежду или украшения, бытовую технику, необычные презенты-приколы или торт с символикой, съедобный букет и т. д.