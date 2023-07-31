В Нижнем Тагиле по традиции участники торжество возлагают красные гвоздики к памятнику «Брод в неизвестность», чтобы почтить память солдат и офицеров, погибшим в разные годы при выполнении воинского долга в горячих точках страны. Как правило, в официальной части празднования участвуют официальные лица. В прошлом году мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев обратился к десантникам с приветственным словом и поздравительной речью. Также в числе гостей мероприятия — ветераны, чиновники, почетные горожане. В этот день голубые береты выходят на массовые гуляния, встречают однополчан и сослуживцев, устраивают мирные шествия, размахивая голубыми войсковыми флагами. Администрация города организует для виновников торжества праздничный концерт, тематические выставки, выступления и другие мероприятия.