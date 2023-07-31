Мать отравившегося в алтайской лагере ребёнка дала интервью

В интервью NEWS.ru Стенникова рассказала, что дочь присылала ей фотографии, подтверждающие антисанитарию в номере, также она жаловалась на питание. Женщина отметила, что сама обнаружила в интернете свидетельства того, что в «Горном орлёнке» и раньше были подобные проблемы.