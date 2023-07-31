Мать отравившегося в алтайской лагере ребёнка дала интервью

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
В интервью NEWS.ru Стенникова рассказала, что дочь присылала ей фотографии, подтверждающие антисанитарию в номере, также она жаловалась на питание. Женщина отметила, что сама обнаружила в интернете свидетельства того, что в «Горном орлёнке» и раньше были подобные проблемы.
Девочка уже вернулась из лагеря и сейчас чувствует себя нормально, но немного болит желудок. Стенникова сообщила, что с 25 июля дочь начала жаловаться на здоровье. Пик заболевания был 28-29 числа. Женщина поблагодарила вожатых и тренера, выхаживавших детей.
Напомним, работа лагеря «Горный орленок» была приостановлена Роспотребнадзором 30 июля после массового заболевания детей кишечной инфекцией. Всего отравились 67 детей, им оказывается медицинская помощь. Эксперт считают, что отравление может быть связано с кишечным иерсиниозом.
В Следкоме РФ также заинтересовались инцидентом. Ведомство возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей.
Мирослава Стенникова удивилась, узнав, что лагерь готовится к приёму новой смены.
» Я с девушкой одной переписывалась, они на следующей неделе едут туда. Администратор лагеря говорит, что все отлично у них», — рассказала женщина.