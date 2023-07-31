Матери катавшихся без одежды детей из Екатеринбурга грозит наказание

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Этим делом занялись сотрудники отдела полиции №11 в Екатеринбурге. Мать несовершеннолетних — женщина 1981 года рождения — пожаловалась полицейским, что в этот день плохо себя чувствовала и не могла контролировать досуг своих детей. Малолетним, добавим, 2 и 4 года.
В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении гражданки к административной ответственности за ненадлежащее воспитание несовершеннолетних, — пояснили редакции TagilCity.ru в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.