Матери катавшихся без одежды детей из Екатеринбурга грозит наказание

Этим делом занялись сотрудники отдела полиции №11 в Екатеринбурге. Мать несовершеннолетних — женщина 1981 года рождения — пожаловалась полицейским, что в этот день плохо себя чувствовала и не могла контролировать досуг своих детей. Малолетним, добавим, 2 и 4 года.