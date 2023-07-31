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Матери катавшихся без одежды детей из Екатеринбурга грозит наказание

31 июля 2023, 09:51
Фото: Midjourney
42-летнюю женщину из Екатеринбурга могут наказать за то, что она отпустила обнаженных детей гулять на проезжую часть без присмотра.

Этим делом занялись сотрудники отдела полиции №11 в Екатеринбурге. Мать несовершеннолетних — женщина 1981 года рождения — пожаловалась полицейским, что в этот день плохо себя чувствовала и не могла контролировать досуг своих детей. Малолетним, добавим, 2 и 4 года.

В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении гражданки к административной ответственности за ненадлежащее воспитание несовершеннолетних, — пояснили редакции TagilCity.ru в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
Двое голых детей катались на самокатах по проезжей части в Екатеринбурге
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#Юлия Степанова#Екатеринбург#Свердловская область#Дети#Ребенок#Инцидент#Полиция#Проверка#Общество#Эксклюзив
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