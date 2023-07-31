Моторная лодка сбила сап с женщиной и ребенком на пруду в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
В этот день семья и друзья Ивана Подмазова, который является руководителем клуба сап-серфинга в Нижнем Тагиле, в вечернее время решили прокатиться на сапах и каяках по Тагильскому пруду. По словам Ивана, все участники прогулки были максимально видны в темноте.
В тот злополучный вечер мы вышли на воду, приняв меры по безопасности, в спасательных жилетах и максимально обозначив себя диодными лентами, гирляндами и прожекторами, — поделился тагильчанин.
Когда группа возвращалась обратно, в доску, где находились супруга Ивана Ирина и его средний сын врезалась моторная лодка.
По полученному видео мы увидели, что катер двигался по пруду в полной темноте и без опознавательных знаков, поэтому никто из участников нашей группы его не видел. Помимо подсветки на сап досках и каяках, на акватории было еще светло от огней города, тем более, что моя жена плыла метрах в 50 от берега, — рассказал Иван.
В итоге Ирина получила черепно-мозговую травму и была госпитализирована в ГБ №1. Сейчас пострадавшая находится в реанимации.
Жена в очень тяжелом состоянии, — рассказал TagilCity.ru Иван.
Его сын при ударе не пострадал. По словам Ивана, моторная лодка принадлежит предпринимателю Никите Карпову, который зарабатывает катанием людей на катерах. Он также был на лодке, сбившей сап. Иван утверждает, что Никита и его друг были в состоянии алкогольного опьянения.
К месту происшествия прибыл катер «Центра защиты населения». Правда Иван утверждает, что никакой помощи от спасателей они не получили.
На спасательном катере (кто вызвал мне не известно) приплыли два человека в штатском, одним из них был мне ранее известный Евгений Ступин, который также был сильно пьяный и говорил, что «давайте, не будем вызывать полицию и решим все на месте». Прибывшие спасатели не предприняли мер по оказанию помощи пострадавшим и не вызывали соответствующие службы, действовали по моей оценке крайне непрофессионально. По диалогу спасателей с виновником было понятно, что они знакомы. И в момент, когда мы отвлеклись, чтобы доставить Ирину до скорой помощи, виновник сел в лодку и скрылся в ночи. И спасатели не предприняли никаких действий, чтобы его остановить, либо выяснить куда он уплыл, — сообщил Иван.
В полиции и «Центре защиты населения» пообещали TagilCity.ru прокомментировать ситуацию позже.