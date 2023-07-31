Моторная лодка сбила сап с женщиной и ребенком на пруду в Нижнем Тагиле

В этот день семья и друзья Ивана Подмазова, который является руководителем клуба сап-серфинга в Нижнем Тагиле, в вечернее время решили прокатиться на сапах и каяках по Тагильскому пруду. По словам Ивана, все участники прогулки были максимально видны в темноте.