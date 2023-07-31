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Мужчина жестоко избил собаку на Сибирском тракте

31 июля 2023, 04:51
Фото: Midjourney
Водитель иномарки BMW жестоко избил свою собаку. Происшествие случилось на дублере Сибирского тракта.

Мужчина избивал собаку предположительно битой или молотком, после чего затащил животное в багажник автомобиля и увез, рассказали в Telegram-канале «Патрульный участок».

Проезжавшие мимо водители, заметившие происходящее, были возмущены. Один из водителей при этом, перестраиваясь, совершил резкий маневр и зацепил другую машину. По словам одной из очевидиц, она обратилась в полицию и готова взять собаку к себе.

Видео: Е1

В полиции рассказали, что по факту жестокого обращения с животным начата проверка — устанавливаются обстоятельства происшествия. По ее результатам будет принято соответствующее решение.

Напомним, недавно в Екатеринбурге местная жительница вылила на собаку уксус, из-за чего животное получило ожог роговицы глаза. Хозяйка пса обратилась с заявлением в полицию на соседку.

В Екатеринбурге женщина вылила на собаку опасную жидкость
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