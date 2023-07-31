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На устранение перекопов на Вагонке в Нижнем Тагиле потратят 2,9 миллиона рублей

31 июля 2023, 11:34
Фото: tagilcity.ru
В Нижнем Тагиле ресурсоснабжающая организация МУП «Горэнерго-НТ» ищет подрядчика, который займется устранением перекопов на теплотрассах Дзержинского района. На работы предусмотрено 2,9 миллиона рублей.

В настоящее время объявлен сбор предложений от организаций, которые возьмут эти работы на себя. В перечень работ входит восстановление асфальто-бетонного покрытия проезжих частей, тротуаров, а также установка бортовых камней и восстановление благоустройства на теплотрассах Дзержинского района.

Заявки будут принимать до 9 августа, говорится в документации. Договор, который заключат с подрядчиком, действует до 31 декабря 2023 года, именно к этому времени все работы должны быть завершены.

Тему устранения перекопов поднимали в думе Нижнего Тагила в начале лета. Заместитель мэра по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов пояснил, что обо всех перекопах и выполнявших работы организациях можно узнать в управлении городских хозяйством либо в администрации района.

Кроме этого, он напомнил, что сроки устранения перекопов назначаются в зависимости от времени года.

Срок указаны в ордере, зависит от графика производства работ. Если это зима или поздняя осень, то переносится на весенний период, продляется ордер. Перекоп находится на контроле, — сообщил представитель мэрии.
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