На устранение перекопов на Вагонке в Нижнем Тагиле потратят 2,9 миллиона рублей

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
В настоящее время объявлен сбор предложений от организаций, которые возьмут эти работы на себя. В перечень работ входит восстановление асфальто-бетонного покрытия проезжих частей, тротуаров, а также установка бортовых камней и восстановление благоустройства на теплотрассах Дзержинского района.
Заявки будут принимать до 9 августа, говорится в документации. Договор, который заключат с подрядчиком, действует до 31 декабря 2023 года, именно к этому времени все работы должны быть завершены.
Тему устранения перекопов поднимали в думе Нижнего Тагила в начале лета. Заместитель мэра по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов пояснил, что обо всех перекопах и выполнявших работы организациях можно узнать в управлении городских хозяйством либо в администрации района.
Кроме этого, он напомнил, что сроки устранения перекопов назначаются в зависимости от времени года.
Срок указаны в ордере, зависит от графика производства работ. Если это зима или поздняя осень, то переносится на весенний период, продляется ордер. Перекоп находится на контроле, — сообщил представитель мэрии.