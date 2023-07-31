Неизвестный украл 25 тысяч рублей из кассы салона сотовой связи в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
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Updated Сегодня, 05:59
Мужчина зашел в магазин вечером. Заметив, что сотрудник салона отвлекся на дела, злоумышленник вынул из кассы деньги и вместе с ними поспешил скрыться, рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.
Сотрудники полиции в настоящее время разыскивают неизвестного похитителя. Также они предлагают гражданину самому прийти в отделение, дать признательные показания и возместить причиненный ущерб.
Напомним, 13 июля 2023 года неизвестный украл из супермаркета несколько десятков зубной пасты на общую сумму приблизительно пять тысяч рублей.