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Неизвестный украл 25 тысяч рублей из кассы салона сотовой связи в Екатеринбурге

31 июля 2023, 05:59
Фото: Midjourney
Неизвестный мужчина вытащил из кассы салона сотовой связи 25 тысяч рублей и скрылся. Инцидент произошел в Екатеринбурге 12 марта 2022 года на проспекте Космонавтов.

Мужчина зашел в магазин вечером. Заметив, что сотрудник салона отвлекся на дела, злоумышленник вынул из кассы деньги и вместе с ними поспешил скрыться, рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Сотрудники полиции в настоящее время разыскивают неизвестного похитителя. Также они предлагают гражданину самому прийти в отделение, дать признательные показания и возместить причиненный ущерб.

Напомним, 13 июля 2023 года неизвестный украл из супермаркета несколько десятков зубной пасты на общую сумму приблизительно пять тысяч рублей.

33 упаковки зубной пасты украл молодой человек в Екатеринбурге
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Кража#Криминал#Инцидент#Деньги#Хищение#Салон сотовой связи#Похититель#Розыск#Полиция#Касса
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