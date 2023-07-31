«Почта России» запланировала в Калининграде строительство сортировочного центра

Тема модернизации сети региональных почтовых отделений также активно обсуждалась в ходе деловой встречи. Сообщается, что за счет компании был закончен ремонт пяти отделений, кроме того, в регионе возвели одно новое, а еще в 11 идут работы, завершение которых запланировано на этот год. Постоянно растет качество услуг. В компании отмечают сокращение количества жалоб от населения — например, на две трети сократилось число жалоб на работу отделений (-69%).