«Почта России» запланировала в Калининграде строительство сортировочного центра

Posted Сегодня, 18:03
Published Сегодня, 18:03
Modified Сегодня, 18:03
Updated Сегодня, 18:03
Недостаточные возможности и производственные мощности существующего сортировочного центра являются причиной ограниченного логистического потенциала Калининградской области. Расположенные на территории объекта культурного наследия помещения центра не отвечают действующим технологическим нормам и требованиям к рабочим процессам.
«Почта России», помимо социальной функции по предоставлению услуг населению во всех уголках страны, также выполняет важную гуманитарную миссию, связывая Российскую Федерацию с остальным миром, заявил Михаил Волков. Также он рассказал, что на территории региона несколько последних лет фиксируется кратное увеличение потока внутренних и международных почтовых отправлений, включая транзитные. «Модернизация логистической инфраструктуры в регионе позволит нам значительно сократить сроки и повысить качество обработки писем и посылок, а сотрудникам — обеспечить современные рабочие места, оснащенные по мировым стандартам», — отметил глава компании.
Об этом пишет издание gorod55.ru.
Запланированный к строительству в Калининграде логистический центр должен будет обеспечивать непосредственный доступ к портовой инфраструктуре и комфортный выезд как к городским, так и к областным почтовым отделениям.
Согласно заявлению Антона Алиханова, действующий на сегодня сортировочный центр обеспечивает необходимые показатели по обработке почты, однако его работе препятствуют имеющиеся инфраструктурные ограничения. «Создание нового логистического комплекса позволило бы снять все ограничения с точки зрения дальнейшего роста отправлений и обработки почты», — рассказал губернатор региона.
Тема модернизации сети региональных почтовых отделений также активно обсуждалась в ходе деловой встречи. Сообщается, что за счет компании был закончен ремонт пяти отделений, кроме того, в регионе возвели одно новое, а еще в 11 идут работы, завершение которых запланировано на этот год. Постоянно растет качество услуг. В компании отмечают сокращение количества жалоб от населения — например, на две трети сократилось число жалоб на работу отделений (-69%).