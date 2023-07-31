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Подробности ДТП с уснувшим водителем в Первоуральске рассказали в ГИБДД

31 июля 2023, 09:18
Фото: ГИБДД по Свердловской области

ГИБДД установила личности участников ДТП с уснувшим водителем в Первоуральске

Сотрудники ГИБДД по Свердловской области установили личности пострадавших и погибших во время ДТП с уснувшим водителем в Первоуральске. Также в ведомстве рассказали подробности инцидента.

Авария случилась 30 июля на подъездной дороге к Первоуральску. По уточненной информации, водитель Honda Freed ехал по улице Талица со стороны Екатеринбурга. Он уснул за рулем, а затем потерял управление. В результате автомобиль выкинуло на встречную полосу, где случилось столкновение с Mazda MPV.

В результате происшествия скончались жительница Татарстана 1992 года рождения и 9-летняя дочь водителя. Еще девять человек, в том числе четверо детей, доставлены в медучреждения. Трое взрослых и один ребенок получили разовую помощь. Им госпитализация не потребовалась.

Сотрудники ГИБДД установили, что в салоне Honda ехала семья из четырех человек. Все были пристегнуты. Погибшая девочка перевозилась на бустере без защиты головы и туловища. Удар пришелся в ее сторону. Она получила тяжелые травмы. Уже в больнице ребенок скончался.

Погибшая 31-летняя женщина также находилась в месте удара. Она погибла на месте ДТП. Остальные пострадавшие — 5-летний мальчик отпущен домой, его 35-летняя мама и 56-летняя родственница госпитализированы. Сам водитель травм не получил.

В салоне Mazda находилась семья из Новоуральска — муж, жена и трое детей (девочки 10 и 2 лет, а также мальчик 7 лет). Двое детей доставлены в больницу с различными травмами.

Водитель Honda рассказал, что ехал домой в Первоуральск и уснул во время движения. Очнулся он уже после того, как почувствовал удар.

По факту аварии проводится расследование. У водителя Honda взяты анализы для проверки его состояния на момент аварии.

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