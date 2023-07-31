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Подростки на электросамокатах сбили девочку в Екатеринбурге и уехали

31 июля 2023, 06:52
Фото: 1MI
Группа подростков совершила наезд на ребенка, маленькую девочку, и уехала. ДТП случилось в Екатеринбурге на улице Начдива Онуфриева, 34 в вечернее время суток. Пострадавшую забрала в больницу бригада скорой помощи.

Известно, что в момент случившегося юная екатеринбурженка была на прогулке с бабушкой. Во время наезда бабушка была на расстоянии трех метров от девочки — выкидывала мусор. Девочка двигалась в направлении пожилой родственницы.

В какой-то момент сзади появились подростки 10-11 лет, которые совершили наезд на ребенка электросамокатами. Мама пострадавшей рассказала изданию Е1, что ребенок получил травмы и ссадины. На поверхности всего тела отмечаются гематомы. В случившемся разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Мужчина на самокате сбил пятилетнего ребенка в Екатеринбурге
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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Происшествия#Дети#Ребенок#Самокат#Травмы
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