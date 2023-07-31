Подростки на электросамокатах сбили девочку в Екатеринбурге и уехали

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
Известно, что в момент случившегося юная екатеринбурженка была на прогулке с бабушкой. Во время наезда бабушка была на расстоянии трех метров от девочки — выкидывала мусор. Девочка двигалась в направлении пожилой родственницы.
В какой-то момент сзади появились подростки 10-11 лет, которые совершили наезд на ребенка электросамокатами. Мама пострадавшей рассказала изданию Е1, что ребенок получил травмы и ссадины. На поверхности всего тела отмечаются гематомы. В случившемся разбираются сотрудники правоохранительных органов.