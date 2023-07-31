Полиция Нижнего Тагила проводит проверку по факту наезда катера на сап с женщиной

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
По факту происшествия на Нижнетагильском пруду в отделе полиции №16 МУ МВД России «Нижнетагильское» проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято обоснованное решение, — сообщили TagilCity.ru в пресс-службе тагильской полиции.
Инцидент произошел вечером 28 июля на Тагильском пруду. Моторная лодка сбила сап супруги руководителя клуба сап-серфинга в Нижнем Тагиле Ивана Подмазова. На доске также находился их 9-летний сын. Мальчик не пострадал, а женщину с травмой головы доставили в ГБ №1. Сейчас она в тяжелом состоянии находится в реанимации.
Иван утверждает, что в лодке были двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения. Один из них — предприниматель Никита Карпов, который зарабатывает катанием людей на катерах.