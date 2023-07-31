Полиция Нижнего Тагила проводит проверку по факту наезда катера на сап с женщиной

Инцидент произошел вечером 28 июля на Тагильском пруду. Моторная лодка сбила сап супруги руководителя клуба сап-серфинга в Нижнем Тагиле Ивана Подмазова. На доске также находился их 9-летний сын. Мальчик не пострадал, а женщину с травмой головы доставили в ГБ №1. Сейчас она в тяжелом состоянии находится в реанимации.