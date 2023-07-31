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Порно, намордники, секс-игрушки. Психбольной из Челябинска 14 лет держал заложницу

31 июля 2023, 09:51
Фото: Midjourney

Психбольной из Челябинска 14 лет держал в заложниках и насиловал женщину

Мужчина, страдающий от психического заболевания, с 2009 года удерживал в заложниках жительницу Челябинска. На протяжении 14 лет женщина подвергалась изнасилованиям. Жертве удалось спастись, когда психопата госпитализировали.

Следователи выяснили, что в 2009 году обвиняемый привез к себе домой будущую заложницу — он предложил ей выпивку. С этого момента жительница Челябинска не могла покинуть дом.

Жертва смогла убежать, когда психическое расстройство подозреваемого усилилось. На скорой мужчину доставили в больницу соответствующего профиля, где в настоящее время дежурят правоохранители. Следственный комитет по Челябинской области начал производство по делу о похищении человека.

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РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах утверждает, что сестра похищенной подала заявление в полицию 30 июля. В документе сказано, что женщину и еще одну пострадавшую удерживали в частном доме в поселке Смолино.

Кроме того, выяснилось, что подозреваемый мог совершить убийство неизвестной. Человеческие останки нашли на придомовой территории. В отношении жителя Челябинска также возбуждено дело об убийстве.

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Ура.ру, ссылаясь на источник, утверждает, что в доме задержанного нашли множество предметов для удовлетворения сексуальных желаний: диски с порнографией, секс-игрушки. В комнате заложницы были приспособления для удерживания человека «различными намордниками».

Выяснилось, что на протяжении 14 лет маньяк насиловал потерпевшую. Уходя из дома, он ограничивал ей движения.

Когда жертва смогла сбежать, она вышла на связь с сестрой. Родственница обратилась в полицию.

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#Анна Варнакина#18+#Полиция#Смерть#Изнасилование#Заложник#Маньяк#Происшествия#Челябинск
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