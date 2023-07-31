После ДТП с 9 пострадавшими в Первоуральске возбуждено уголовное дело

По данным СК, 30 июля около 15.00 в районе пятого километра подъездной дороги к Первоуральску, водитель Honda Fit не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате он врезался в Mazda. Всего участниками аварии стали 12 человек.



По уголовному делу проводится комплекс мероприятий. В частности, собираются доказательства, а также выясняются обстоятельства происшествия.