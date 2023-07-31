После ДТП с 9 пострадавшими в Первоуральске возбуждено уголовное дело

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
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Updated Сегодня, 08:41
Дело возбуждено по статье за нарушение ПДД, которое по неосторожности привело к смерти двух человек.
По данным СК, 30 июля около 15.00 в районе пятого километра подъездной дороги к Первоуральску, водитель Honda Fit не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате он врезался в Mazda. Всего участниками аварии стали 12 человек.
По уголовному делу проводится комплекс мероприятий. В частности, собираются доказательства, а также выясняются обстоятельства происшествия.