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После ДТП с 9 пострадавшими в Первоуральске возбуждено уголовное дело

31 июля 2023, 08:39
Фото: ГИБДД по Свердловской области
После аварии в Первоуральске, в которой пострадали 9 человек и еще двое скончались, Следственный комитет по Свердловской области возбудил уголовное дело. Об этом сообщили в самом ведомстве.

Дело возбуждено по статье за нарушение ПДД, которое по неосторожности привело к смерти двух человек.

По данным СК, 30 июля около 15.00 в районе пятого километра подъездной дороги к Первоуральску, водитель Honda Fit не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате он врезался в Mazda. Всего участниками аварии стали 12 человек.

По уголовному делу проводится комплекс мероприятий. В частности, собираются доказательства, а также выясняются обстоятельства происшествия.

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