Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Он утверждает, что есть силы в Украине, которые стремятся к лучшим отношениям с Россией, но не верит в успешное проведение выборов, пишет ИА RuNews24.ru
Согласно Баширову, предпринимательская среда в Украине желает восстановления торговых отношений с Россией, так как Россия была важным рынком сбыта для украинского бизнеса до событий 2014 года.
Однако политолог выразил скепсис относительно возможности успешного проведения выборов в Украине. Он указал на сложность электорального процесса, учитывая боевые действия на части территории и значительный отток населения из страны, который не собирается возвращаться. По мнению Баширова, президент Зеленский не сможет выиграть выборы, и, возможно, их придется отменить.
Он также предположил, что в будущем будет заключен мирный договор не между Украиной и Россией, а между США, Китаем, НАТО-Евросоюзом и Россией.
Важно отметить, что это лишь точка зрения одного эксперта, и дальнейшее развитие событий может принести иные результаты. Ситуация в регионе остается сложной и неоднозначной, и будущие события требуют внимательного наблюдения и анализа.