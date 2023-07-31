tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:08

Published Сегодня, 07:08

Modified Сегодня, 07:10

Updated Сегодня, 07:10

Прогноз политолога о выборах в украинский парламент и отношениях с Россией

31 июля 2023, 07:08
Политолог и профессор НИУ ВШЭ Марат Баширов в интервью с ИА RuNews24.ru поделился своим прогнозом относительно выборов в украинский парламент и отношений страны с Россией.

Он утверждает, что есть силы в Украине, которые стремятся к лучшим отношениям с Россией, но не верит в успешное проведение выборов, пишет ИА RuNews24.ru

Согласно Баширову, предпринимательская среда в Украине желает восстановления торговых отношений с Россией, так как Россия была важным рынком сбыта для украинского бизнеса до событий 2014 года.

Однако политолог выразил скепсис относительно возможности успешного проведения выборов в Украине. Он указал на сложность электорального процесса, учитывая боевые действия на части территории и значительный отток населения из страны, который не собирается возвращаться. По мнению Баширова, президент Зеленский не сможет выиграть выборы, и, возможно, их придется отменить.

Он также предположил, что в будущем будет заключен мирный договор не между Украиной и Россией, а между США, Китаем, НАТО-Евросоюзом и Россией.

Важно отметить, что это лишь точка зрения одного эксперта, и дальнейшее развитие событий может принести иные результаты. Ситуация в регионе остается сложной и неоднозначной, и будущие события требуют внимательного наблюдения и анализа.

Подпишитесь
РЖД внесет в свой бюджет ремонт асфальта у вокзала в Нижнем Тагиле только в 2024 году
Сегодня, 06:54
График подвоза воды на время отключений утвержден в Нижнем Тагиле
28 июля, 13:25
Бригадам скорой помощи в Екатеринбурге выдадут тревожные кнопки
Сегодня, 06:34
«Уральские пельмени» высмеяли экологию Нижнего Тагила в новом шоу
28 июля, 11:37
Светофор для пешеходов заработает у налоговой по улице Островского в Нижнем Тагиле
28 июля, 10:57
Сахар, мука и бананы подорожали в Свердловской области
28 июля, 10:33