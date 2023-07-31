Прогноз политолога о выборах в украинский парламент и отношениях с Россией

Однако политолог выразил скепсис относительно возможности успешного проведения выборов в Украине. Он указал на сложность электорального процесса, учитывая боевые действия на части территории и значительный отток населения из страны, который не собирается возвращаться. По мнению Баширова, президент Зеленский не сможет выиграть выборы, и, возможно, их придется отменить.