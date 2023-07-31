Женщину вместе с сыном на Тагильском пруду сбил катер 28 июля. Женщину с черепно-мозговой травмой отвезли в больницу, сейчас она находится в реанимации. По факту случившегося сотрудники полиции организовали проверку, а сотрудники «Центра защиты населения» рассказали TagilCity.ru о том, что пострадавшей сапбордистке была оказана необходимая помощь сразу после случившегося.