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Пропавший мужчина, ремонт у вокзала и сбитые на сапе в Нижнем Тагиле

31 июля 2023, 16:35
Фото: Midjourney
Житель Нижнего Тагила пропал неделю назад при загадочных обстоятельствах, а РЖД внесет в свой бюджет ремонт асфальта у вокзала в 2024 году. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила за 31 июля 2023 года.

34-летний тагильчанин пропал 25 июля. О пропаже мужчины заявила его сестра. Есть вероятность, что он мог уехать на вахтовую работу. В МВД «Нижнетагильское» TagilCity.ru рассказали, что поиски ведут полицейские и волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Житель Нижнего Тагила таинственно пропал неделю назад
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В августе 2023 года в нижнетагильской филармонии пройдут публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения до 2038 года. О слушаниях оповестили теплоснабжающие и теплосетевые организации.

Публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения пройдут в Нижнем Тагиле
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РЖД внесет в бюджет своей организации ремонт асфальтового покрытия возле здания вокзала в Нижнем Тагиле, однако состоится это только в 2024 году.

РЖД внесет в свой бюджет ремонт асфальта у вокзала в Нижнем Тагиле только в 2024 году
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Женщину вместе с сыном на Тагильском пруду сбил катер 28 июля. Женщину с черепно-мозговой травмой отвезли в больницу, сейчас она находится в реанимации. По факту случившегося сотрудники полиции организовали проверку, а сотрудники «Центра защиты населения» рассказали TagilCity.ru о том, что пострадавшей сапбордистке была оказана необходимая помощь сразу после случившегося.

Спасатели Нижнего Тагила рассказали о событиях ночи, когда катер сбил женщину на сапе
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Организация «Горэнерго-НТ» занимается поисками подрядчика для устранения перекопов на теплотрассах Дзержинского района. На данные работы выделено 2,9 миллиона рублей.

На устранение перекопов на Вагонке в Нижнем Тагиле потратят 2,9 миллиона рублей
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РЖД внесет в свой бюджет ремонт асфальта у вокзала в Нижнем Тагиле только в 2024 году
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