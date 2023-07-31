Posted Сегодня, 16:35
Published Сегодня, 16:35
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Updated Сегодня, 16:35
34-летний тагильчанин пропал 25 июля. О пропаже мужчины заявила его сестра. Есть вероятность, что он мог уехать на вахтовую работу. В МВД «Нижнетагильское» TagilCity.ru рассказали, что поиски ведут полицейские и волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
В августе 2023 года в нижнетагильской филармонии пройдут публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения до 2038 года. О слушаниях оповестили теплоснабжающие и теплосетевые организации.
РЖД внесет в бюджет своей организации ремонт асфальтового покрытия возле здания вокзала в Нижнем Тагиле, однако состоится это только в 2024 году.
Женщину вместе с сыном на Тагильском пруду сбил катер 28 июля. Женщину с черепно-мозговой травмой отвезли в больницу, сейчас она находится в реанимации. По факту случившегося сотрудники полиции организовали проверку, а сотрудники «Центра защиты населения» рассказали TagilCity.ru о том, что пострадавшей сапбордистке была оказана необходимая помощь сразу после случившегося.
Организация «Горэнерго-НТ» занимается поисками подрядчика для устранения перекопов на теплотрассах Дзержинского района. На данные работы выделено 2,9 миллиона рублей.