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Published Сегодня, 16:08

Modified Сегодня, 16:09

Updated Сегодня, 16:09

Психологи предлагают запретить онлайн знакомства в России из-за псих

31 июля 2023, 16:08
Группа российских психологов призывает к запрету знакомств в онлайн-пространстве, утверждая, что подобные площадки представляют реальную угрозу для психического благополучия пользователей. По их мнению, сайты знакомств часто становятся источниками психотравм и разочарований.

Один из наиболее популярных приложений для знакомств, Tinder, покинул российский рынок, но пользователи нашли альтернативу в приложении Mamba и других подобных сервисах. Однако специалисты утверждают, что такие платформы часто привлекают аферистов и лиц, преследующих личную выгоду, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Психолог Алена Ходош сообщает, что на ее консультации часто обращаются девушки, пережившие неприятные опыты после знакомств в интернете. Эти случаи часто оставляют негативный след и вызывают неудовлетворенность, что может повлиять на дальнейшие попытки построения отношений.

Интернет, по ее словам, создает анонимность и неопределенность, в результате чего невозможно с полной уверенностью установить истинную личность собеседника. Некоторые люди используют платформы для вымогательства денег, а также для удовлетворения своих сексуальных интересов без серьезных намерений.

В связи с этим, психологи предлагают запретить сайты знакомств и создать специальный комитет, в который войдут эксперты из разных областей, включая психологов, IT-специалистов и контролирующие органы власти, такие как Роскомнадзор.

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