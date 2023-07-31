Психологи предлагают запретить онлайн знакомства в России из-за псих

Posted Сегодня, 16:08
Published Сегодня, 16:08
Modified Сегодня, 16:09
Updated Сегодня, 16:09
Один из наиболее популярных приложений для знакомств, Tinder, покинул российский рынок, но пользователи нашли альтернативу в приложении Mamba и других подобных сервисах. Однако специалисты утверждают, что такие платформы часто привлекают аферистов и лиц, преследующих личную выгоду, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Психолог Алена Ходош сообщает, что на ее консультации часто обращаются девушки, пережившие неприятные опыты после знакомств в интернете. Эти случаи часто оставляют негативный след и вызывают неудовлетворенность, что может повлиять на дальнейшие попытки построения отношений.
Интернет, по ее словам, создает анонимность и неопределенность, в результате чего невозможно с полной уверенностью установить истинную личность собеседника. Некоторые люди используют платформы для вымогательства денег, а также для удовлетворения своих сексуальных интересов без серьезных намерений.
В связи с этим, психологи предлагают запретить сайты знакомств и создать специальный комитет, в который войдут эксперты из разных областей, включая психологов, IT-специалистов и контролирующие органы власти, такие как Роскомнадзор.