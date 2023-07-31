Психологи предлагают запретить онлайн знакомства в России из-за псих

Один из наиболее популярных приложений для знакомств, Tinder, покинул российский рынок, но пользователи нашли альтернативу в приложении Mamba и других подобных сервисах. Однако специалисты утверждают, что такие платформы часто привлекают аферистов и лиц, преследующих личную выгоду, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».