Публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения пройдут в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения Нижнего Тагила до 2038 года пройдут с 14.00 до 16.00 в малом зале филармонии на улице Ленина, 31.
Организатором мероприятия является управление городским хозяйством администрации города. О публичных слушаниях заранее известили теплоснабжающие и теплосетевые организации.
Оформление итогового документа будет размещено на официальном сайте города в течение трех дней после проведения мероприятия. Контролировать исполнение постановления будет замглавы города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов.
Напомним, в 2023 году в Нижнем Тагиле началась масштабная замена максимально изношенных тепловых сетей в Дзержинском районе. На работы выделено 300 миллионов рублей. Подрядчики обещают окончить объекты до начала отопительного сезона.