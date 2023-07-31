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Публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения пройдут в Нижнем Тагиле

31 июля 2023, 09:56
Фото: tagilcity.ru
9 августа в филармонии Нижнего Тагила состоятся публичные слушания по по проекту схемы теплоснабжения

Публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения Нижнего Тагила до 2038 года пройдут с 14.00 до 16.00 в малом зале филармонии на улице Ленина, 31.

Организатором мероприятия является управление городским хозяйством администрации города. О публичных слушаниях заранее известили теплоснабжающие и теплосетевые организации.

Оформление итогового документа будет размещено на официальном сайте города в течение трех дней после проведения мероприятия. Контролировать исполнение постановления будет замглавы города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов.

Напомним, в 2023 году в Нижнем Тагиле началась масштабная замена максимально изношенных тепловых сетей в Дзержинском районе. На работы выделено 300 миллионов рублей. Подрядчики обещают окончить объекты до начала отопительного сезона.

Масштабная замена теплосетей за 300 миллионов продолжается на Вагонке в Нижнем Тагиле
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Публичные слушания#Теплоснабжение#Постановление#Город#Эксклюзив
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