РЖД внесет в свой бюджет ремонт асфальта у вокзала в Нижнем Тагиле только в 2024 году

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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Updated Сегодня, 06:56
Вы на асфальт посмотрите. Привокзальная площадь, — написал однажды пользователь TagilCity.ru Данил в комментариях сообщества.
Жителям и гостям Нижнего Тагила, которые оказываются в городе, открывается вид на территорию с разрушенным неравномерным покрытием. Асфальт покрыт трещинами и заплатами от временного ремонта.
Ремонтные работы в 2023 году произведены не будут.
Работы по ремонту асфальтового покрытия прилегающей к вокзалу Нижний Тагил территории планируется внести в бюджет 2024 года, — сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе нижнетагильского региона СвЖД.