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РЖД внесет в свой бюджет ремонт асфальта у вокзала в Нижнем Тагиле только в 2024 году

31 июля 2023, 06:54
Фото: tagilcity.ru
Асфальтовое покрытие на вокзале в Нижнем Тагиле требует ремонта. Об этом свидетельствует внешний вид участка, а также комментарии читателей TagilCity.ru. Редакция сделала запрос в РЖД о том, когда проблема будет решена.
Вы на асфальт посмотрите. Привокзальная площадь, — написал однажды пользователь TagilCity.ru Данил в комментариях сообщества.

Жителям и гостям Нижнего Тагила, которые оказываются в городе, открывается вид на территорию с разрушенным неравномерным покрытием. Асфальт покрыт трещинами и заплатами от временного ремонта.

Вокзал в Нижнем ТагилеВокзал в Нижнем Тагиле
Вокзал в Нижнем ТагилеВокзал в Нижнем Тагиле
Вокзал в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru

Ремонтные работы в 2023 году произведены не будут.

Работы по ремонту асфальтового покрытия прилегающей к вокзалу Нижний Тагил территории планируется внести в бюджет 2024 года, — сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе нижнетагильского региона СвЖД.
Пять остановочных павильонов установлены на вокзале в Нижнем Тагиле
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#Юлия Степанова#Нижний Тагил#Свердловская область#Вокзал#Железнодорожный вокзал#Ремонт#Асфальт#Разрушение асфальта#Город#Эксклюзив
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