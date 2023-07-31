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Спасатель пытался помочь коту в Североуральске и умер от удара током

31 июля 2023, 08:28
Фото: 1MI
При исполнении служебных обязанностей в Североуральске скончался спасатель Жасур Рахимов. 28 июля мужчина пытался спасти кота и умер от удара током. Он служил в 53 пожарно-спасательной части 15 пожарно-спасательного отряда.

Известно, что мужчина служил пожарным с 2014 года. Со слов родственников погибшего, Жасур выехал на вызов: сообщили, что на протяжении трех дней на столбе сидит и не может слезть кошка. Оказалось, что столб был под напряжением — пожарный скончался от удара током, сообщает «КП-Екатеринбург».

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Коллеги отзываются о Жасуре как о добродушном, отзывчивом человеке с высоким профессионализмом. Он был ценным сотрудником пожарной части: усердно трудился, был справедлив и влюблен в свое дело. Сослуживцы выразили соболезнования семье Рахимова, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Известно, что у погибшего остались жена и двое детей.

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#Анна Варнакина#Североуральск#Происшествия#Погиб#Смерть#Пожарные#МЧС
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