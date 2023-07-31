Спасатель пытался помочь коту в Североуральске и умер от удара током

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Известно, что мужчина служил пожарным с 2014 года. Со слов родственников погибшего, Жасур выехал на вызов: сообщили, что на протяжении трех дней на столбе сидит и не может слезть кошка. Оказалось, что столб был под напряжением — пожарный скончался от удара током, сообщает «КП-Екатеринбург».
Коллеги отзываются о Жасуре как о добродушном, отзывчивом человеке с высоким профессионализмом. Он был ценным сотрудником пожарной части: усердно трудился, был справедлив и влюблен в свое дело. Сослуживцы выразили соболезнования семье Рахимова, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Известно, что у погибшего остались жена и двое детей.