Спасатель пытался помочь коту в Североуральске и умер от удара током

Известно, что мужчина служил пожарным с 2014 года. Со слов родственников погибшего, Жасур выехал на вызов: сообщили, что на протяжении трех дней на столбе сидит и не может слезть кошка. Оказалось, что столб был под напряжением — пожарный скончался от удара током, сообщает «КП-Екатеринбург».