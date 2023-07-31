Спасатели Нижнего Тагила рассказали о событиях ночи, когда катер сбил женщину на сапе

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Информация о столкновении, после звонка очевидца в диспетчерскую, была сразу же передана в экстренные службы, рассказал директор ЦЗН Сергей Коперкин.
Информацию сразу передали в скорую помощь и полицию, на спасательную станцию — на место происшествия незамедлительно на катере выдвинулся дежурный водолаз-спасатель. Он оказал ей первую помощь, передал врачам скорой, — сообщил TagilCity.ru Сергей Коперкин.
Кроме того, Сергей Коперкин отметил, что при заступлении и сдаче дежурства все сотрудники «Центра защиты населения» проходят обязательное медицинское освидетельствование. Ранее супруг пострадавшей заявлял, что на катере приехали два спасателя, один из которых был пьян и являлся знакомым виновников столкновения.
Напомним, инцидент произошел вечером 28 июля на Тагильском пруду. Моторная лодка сбила сапборд супруги руководителя клуба сап-серфинга в Нижнем Тагиле Ивана Подмазова. На доске также находился их 9-летний сын. Мальчик не пострадал, а женщину с травмой головы доставили в ГБ №1. Сейчас она в тяжелом состоянии находится в реанимации.
Иван рассказал, что в лодке были двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения. Один из них — предприниматель Никита Карпов, который зарабатывает катанием людей на катерах.
Полиция Нижнего Тагила начала проверку по факту происшествия.