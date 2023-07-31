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Спасатели Нижнего Тагила рассказали о событиях ночи, когда катер сбил женщину на сапе

31 июля 2023, 10:49
Фото: 1MI
Спасатели «Центра защиты населения» в Нижнем Тагиле, рассказали TagilCity.ru, что вся необходимая помощь пострадавшей сапбордистке, которую 28 июля на Тагильском пруду сбил катер, была оказана в первые минуты происшествия.

Информация о столкновении, после звонка очевидца в диспетчерскую, была сразу же передана в экстренные службы, рассказал директор ЦЗН Сергей Коперкин.

Информацию сразу передали в скорую помощь и полицию, на спасательную станцию — на место происшествия незамедлительно на катере выдвинулся дежурный водолаз-спасатель. Он оказал ей первую помощь, передал врачам скорой, — сообщил TagilCity.ru Сергей Коперкин.

Кроме того, Сергей Коперкин отметил, что при заступлении и сдаче дежурства все сотрудники «Центра защиты населения» проходят обязательное медицинское освидетельствование. Ранее супруг пострадавшей заявлял, что на катере приехали два спасателя, один из которых был пьян и являлся знакомым виновников столкновения.

Напомним, инцидент произошел вечером 28 июля на Тагильском пруду. Моторная лодка сбила сапборд супруги руководителя клуба сап-серфинга в Нижнем Тагиле Ивана Подмазова. На доске также находился их 9-летний сын. Мальчик не пострадал, а женщину с травмой головы доставили в ГБ №1. Сейчас она в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Моторная лодка сбила сап с женщиной и ребенком на пруду в Нижнем Тагиле
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Иван рассказал, что в лодке были двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения. Один из них — предприниматель Никита Карпов, который зарабатывает катанием людей на катерах.

Полиция Нижнего Тагила начала проверку по факту происшествия.

Полиция Нижнего Тагила проводит проверку по факту наезда катера на сап с женщиной
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