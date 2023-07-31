Спасатели Нижнего Тагила рассказали о событиях ночи, когда катер сбил женщину на сапе

Кроме того, Сергей Коперкин отметил, что при заступлении и сдаче дежурства все сотрудники «Центра защиты населения» проходят обязательное медицинское освидетельствование. Ранее супруг пострадавшей заявлял, что на катере приехали два спасателя, один из которых был пьян и являлся знакомым виновников столкновения.