tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:22

Published Сегодня, 15:22

Modified Сегодня, 15:22

Updated Сегодня, 15:22

Изображение материала

Трехлетний мальчик выпал из окна высотки в Екатеринбурге

31 июля 2023, 15:22
Фото: 1MI
Трехлетний мальчик выпал с балкона многоэтажного дома в Екатеринбурге. Инцидент произошел 30 июля 2023 года.

Пострадавшего мальчика забрали приехавшие медики. Также к месту происшествия прибыли сотрудники полиции. По словам очевидцев, ребенок упал головой на кирпичи около клумбы, пишет Е1.

В МВД Екатеринбурга сообщили, что ребенок вышел на балкон и перебрался через перила. Его родители в это время были дома. В результате падения малыш получил повреждения и переломы. Отца и мать привлекли к административной ответственности за плохое исполнение родительских обязанностей.

Напомним, 26 июля 2023 года в Екатеринбурге из окна выпала двухлетняя девочка из-за того, что она облокотилась на москитную сетку, установленную на окне. Пострадавшего ребенка отвезли в больницу.

Двухлетняя девочка выпала из окна в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Ребенок выпал из окна многоэтажки в ЕкатеринбургеМужчина выпал с балкона пятого этажа в ПервоуральскеЗа последние сутки двое детей выпали из окон в Свердловской области
#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#18+#Инцидент#Дети#Ребенок#Больница#Мальчик#Пострадавший#Падение#Падение из окна#Многоэтажка#Полиция#Административная ответственность#Происшествия
Подпишитесь
РЖД внесет в свой бюджет ремонт асфальта у вокзала в Нижнем Тагиле только в 2024 году
Сегодня, 06:54
Публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения пройдут в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:56
Бригадам скорой помощи в Екатеринбурге выдадут тревожные кнопки
Сегодня, 06:34
На устранение перекопов на Вагонке в Нижнем Тагиле потратят 2,9 миллиона рублей
Сегодня, 11:34
Светофор для пешеходов заработает у налоговой по улице Островского в Нижнем Тагиле
28 июля, 10:57
Владелец «Тагилхлеба» задолжал 855 тысяч администрации Нижнего Тагила
Сегодня, 11:33