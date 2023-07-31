Трехлетний мальчик выпал из окна высотки в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
Пострадавшего мальчика забрали приехавшие медики. Также к месту происшествия прибыли сотрудники полиции. По словам очевидцев, ребенок упал головой на кирпичи около клумбы, пишет Е1.
В МВД Екатеринбурга сообщили, что ребенок вышел на балкон и перебрался через перила. Его родители в это время были дома. В результате падения малыш получил повреждения и переломы. Отца и мать привлекли к административной ответственности за плохое исполнение родительских обязанностей.
Напомним, 26 июля 2023 года в Екатеринбурге из окна выпала двухлетняя девочка из-за того, что она облокотилась на москитную сетку, установленную на окне. Пострадавшего ребенка отвезли в больницу.