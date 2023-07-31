Трехлетний мальчик выпал из окна высотки в Екатеринбурге

В МВД Екатеринбурга сообщили, что ребенок вышел на балкон и перебрался через перила. Его родители в это время были дома. В результате падения малыш получил повреждения и переломы. Отца и мать привлекли к административной ответственности за плохое исполнение родительских обязанностей.