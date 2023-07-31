Убившая троих детей жительница Екатеринбурга избежала тюрьмы

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
После того, как врачи сделали первичное заключение о невменяемости обвиняемой, женщину отправили на еще одну экспертизу в Национальный медцентр психиатрии и наркологии. В данный момент результатов еще нет, пишет «КП-Екатеринбург».
Напомним, екатеринбурженка задушила своих детей 26 декабря 2022 года, когда они были спящими, а потом разослала родственникам SMS-сообщения. Как оказалось позже, женщина думала, что в них вселились демоны ее супруга.
В отношении обвиняемой возбудили уголовное дело и заключили под стражу, где она будет находиться до 25 сентября 2023 года. При этом соседи отмечали, что ранее семья выглядела положительной, а оба мальчика занимались спортом.