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Убившая троих детей жительница Екатеринбурга избежала тюрьмы

31 июля 2023, 13:56
Фото: 1MI

Убившая троих детей женщина из Екатеринбурга признана невменяемой

Жительницу Екатеринбурга, которая убила сыновей 15 и 10 лет и полугодовалую девочку, признали невменяемой.

После того, как врачи сделали первичное заключение о невменяемости обвиняемой, женщину отправили на еще одну экспертизу в Национальный медцентр психиатрии и наркологии. В данный момент результатов еще нет, пишет «КП-Екатеринбург».

Напомним, екатеринбурженка задушила своих детей 26 декабря 2022 года, когда они были спящими, а потом разослала родственникам SMS-сообщения. Как оказалось позже, женщина думала, что в них вселились демоны ее супруга.

В отношении обвиняемой возбудили уголовное дело и заключили под стражу, где она будет находиться до 25 сентября 2023 года. При этом соседи отмечали, что ранее семья выглядела положительной, а оба мальчика занимались спортом.

Убийство троих детей в Екатеринбурге: хронология событий
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