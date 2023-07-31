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Владелец «Тагилхлеба» задолжал 855 тысяч администрации Нижнего Тагила

31 июля 2023, 11:33
Фото: "Тагильский рабочий"
В Арбитражный суд Свердловской области в июле 2023 года поступил иск от администрации Нижнего Тагила к владельцу «Тагилхлеба» Станиславу Бойко. Мэрия требует от предпринимателя 855 тысяч рублей.

Иск подало МКУ «Центр земельного права». Предмет требований — задолженность за использование земельных участков. Суммы составляют от 59 до 290 тысяч рублей, пишет АН «Между строк».

Напомним, в марте 2022 года стало известно о массовом закрытии магазинов «Тагилхлеба». Тогда представители компании, несмотря на ситуацию в стране из-за коронавируса, заявляли, что это не имеет отношения к ситуации. Закрытые точки, по словам представителей, находились в аренде у предпринимателей. При этом, некоторые из них должны были снова начать работать, а те, что открыться не смогут руководство решило сдать в аренду или продать.

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#Ирина Кирилова#Тагилхлеб#Иск#Суд#Экономика#Нижний Тагил
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