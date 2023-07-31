Женщина из Нижнего Тагила осуждена на 7 лет за убийство своего сожителя-инвалида

Женщина схватилась за нож и ударила им мужчину в грудь, после чего потерпевший скончался на месте происшествия. Из-за чего между ними произошла ссора — подсудимая и другие гости вспомнить не смогли, рассказал начальник пресс-службы свердловского МВД Валерий Горелых.