Женщина из Нижнего Тагила осуждена на 7 лет за убийство своего сожителя-инвалида

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Тагильчанку приговорили к семи годами тюремного заключения с ограничением свободы на один год, рассказал помощник руководителя регионального СК Александр Шульга.
Напомним, происшествие случилось вечером 12 июля 2021 года во время празднования дня рождения младшего брата осужденной. Компания во время празднества употребляла алкогольные напитки. В какой-то момент между тагильчанкой и ее сожителем, у которого первая группа инвалидности по зрению, вспыхнул конфликт.
Женщина схватилась за нож и ударила им мужчину в грудь, после чего потерпевший скончался на месте происшествия. Из-за чего между ними произошла ссора — подсудимая и другие гости вспомнить не смогли, рассказал начальник пресс-службы свердловского МВД Валерий Горелых.
По словам Шульги, в отношении нападавшей было возбуждено уголовное дело. После проведенного расследования материалы были направлены в суд.