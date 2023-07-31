Житель Екатеринбурга ударил девушку скейтбордом

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
Предположительно, около торгового центра была драка между тремя мужчинами и девушкой. На кадрах видео можно заметить, что девушка сперва ударила одного из мужчин, после чего он взял скейтборд и кинул, но не задел ее, а потом ударил им девушку по лицу.
Другие мужчины набросились на нападавшего, чтобы защитить горожанку. Через некоторое время к ним подошли прохожие, чтобы разнять их, рассказали в Telegram-канале «Безумный Екб».
Напомним, ночью 1 июля 2023 года в Нижнем Тагиле неизвестный злоумышленники напал на девушку в подъезде и избил ее. Пострадавшую с полученными травмами увезли в больницу, где констатировали, что сотрясения мозга у нее нет, а нос сломан без смещения.
По мнению девушки, нападавший специально ждал ее, однако она не знает, в связи с чем это может быть.