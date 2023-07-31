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Житель Екатеринбурга ударил девушку скейтбордом

31 июля 2023, 04:17
Фото: 1MI
Мужчина ударил девушку по лицу скейтбордом. Инцидент произошел в Екатеринбурге напротив ТЦ «Пассаж» 29 июля 2023 года.

Предположительно, около торгового центра была драка между тремя мужчинами и девушкой. На кадрах видео можно заметить, что девушка сперва ударила одного из мужчин, после чего он взял скейтборд и кинул, но не задел ее, а потом ударил им девушку по лицу.

Другие мужчины набросились на нападавшего, чтобы защитить горожанку. Через некоторое время к ним подошли прохожие, чтобы разнять их, рассказали в Telegram-канале «Безумный Екб».

Видео: Telegram-канал «Безумный Екб»

Напомним, ночью 1 июля 2023 года в Нижнем Тагиле неизвестный злоумышленники напал на девушку в подъезде и избил ее. Пострадавшую с полученными травмами увезли в больницу, где констатировали, что сотрясения мозга у нее нет, а нос сломан без смещения.

По мнению девушки, нападавший специально ждал ее, однако она не знает, в связи с чем это может быть.

Неизвестный избил девушку в подъезде ее дома на Вагонке в Нижнем Тагиле
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