Житель Нижнего Тагила таинственно пропал неделю назад

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Сестра тагильчанина обратилась 29 июля 2023 года в полицию с заявлением о пропаже. Мужчина ушел из дома и не вернулся.
Предположительно, мог уехать на работу вахтовым методом. В настоящее время в отделе полиции № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» проводятся розыскные мероприятия, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе ведомства.
Рост пропавшего — 185 сантиметров. Цвет волос светло-русый, глаза карие. Телосложение нормальное. Во что Николай был одет в день пропажи — неизвестно.
Поиски тагильчанина также ведутся в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Напомним, 23 июля 2023 года под Качканаром исчезла 57-летняя женщина. Пропавшая нуждается в медицинской помощи.