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Житель Нижнего Тагила таинственно пропал неделю назад

31 июля 2023, 05:29
Фото: 1MI
34-летний житель Нижнего Тагила Николай Зубарев пропал 25 июля 2023 года.

Сестра тагильчанина обратилась 29 июля 2023 года в полицию с заявлением о пропаже. Мужчина ушел из дома и не вернулся.

Предположительно, мог уехать на работу вахтовым методом. В настоящее время в отделе полиции № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» проводятся розыскные мероприятия, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе ведомства.
Фото: Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

Рост пропавшего — 185 сантиметров. Цвет волос светло-русый, глаза карие. Телосложение нормальное. Во что Николай был одет в день пропажи — неизвестно.

Поиски тагильчанина также ведутся в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Напомним, 23 июля 2023 года под Качканаром исчезла 57-летняя женщина. Пропавшая нуждается в медицинской помощи.

57-летнюю женщину больше недели ищут под Качканаром
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