Альфонс в Екатеринбурге похитил у девушки 2 млн и проиграл их на ставках

С жертвой мужчина познакомился на сайте знакомств. В полиции подозревают, что это не единственный случай. Оперативникам известно, что подозреваемый может быть причастен и к другим преступлениям. После кражи он уже познакомился с девушкой в Асбесте и одолжил у нее деньги. Далее он под предлогом возврата долга попросил данные для входа в интернет-банк под предлогом самостоятельного зачисления средств на счет. Когда доступ был получен, мужчина оформил кредит.