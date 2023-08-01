Альфонс в Екатеринбурге похитил у девушки 2 млн и проиграл их на ставках

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
Девушка обратилась в полицию. По ее словам, молодой человек оформил кредит через ее мобильное приложение, а потом перевел деньги к себе на карту.
Вход в личный кабинет он смог осуществить с помощью логина и пароля. Потерпевшая сама их сообщила. Когда девушка поняла, что она стала жертвой обмана, молодой человек сразу уехал из города.
Сотрудники уголовного розыска смогли найти мужчину и вынудили его явиться в полицию. Он признался в содеянном и рассказал, что похищенные средства потратил на спортивные ставки, сообщили в УМВД по Екатеринбургу.
С жертвой мужчина познакомился на сайте знакомств. В полиции подозревают, что это не единственный случай. Оперативникам известно, что подозреваемый может быть причастен и к другим преступлениям. После кражи он уже познакомился с девушкой в Асбесте и одолжил у нее деньги. Далее он под предлогом возврата долга попросил данные для входа в интернет-банк под предлогом самостоятельного зачисления средств на счет. Когда доступ был получен, мужчина оформил кредит.
Теперь молодому человеку грозит наказание за кражу с банковского счета до шести лет лишения свободы. Он находится под подпиской о невыезде. В полиции просят всех пострадавших граждан обратиться в ОВД по телефону +7 908 904-00-16 (уголовный розыск).