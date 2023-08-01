Банк ДОМ. РФ с 1 августа снижает ставки по ипотеке на ИЖС

До вступления изменений в силу «Семейная ипотека» доступна по ставке от 5,3% (в ДФО по ипотеке для семей с детьми — от 4,3%), «Льготная на новостройки» — от 7,3%, «ИТ-ипотека» — от 4,4%. На такие ставки можно рассчитывать при дистанционном подтверждении доходов с помощью выписки из Социального фонда России.