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Банк ДОМ. РФ с 1 августа снижает ставки по ипотеке на ИЖС

1 августа 2023, 04:00
Фото: Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ с 1 августа снижает на 0,2 — 0,7 п. п. базовые ставки по основным льготным ипотечным госпрограммам в сегменте индивидуального строительства. Это должно повысить доступность частного домостроения, в том числе с применением модульной технологии.

До вступления изменений в силу «Семейная ипотека» доступна по ставке от 5,3% (в ДФО по ипотеке для семей с детьми — от 4,3%), «Льготная на новостройки» — от 7,3%, «ИТ-ипотека» — от 4,4%. На такие ставки можно рассчитывать при дистанционном подтверждении доходов с помощью выписки из Социального фонда России.

«Мы постоянно улучшаем условия ипотеки в сегменте ИЖС, чтобы процесс покупки частного дома был таким же прозрачным и доступным, как и в случае с квартирой. Особое внимание уделяем готовым домокомплектам с более высокой ликвидностью и меньшими рисками при строительстве — это позволяет нам дополнительно снижать ипотечные ставки еще на полпроцента», — отметил зампред правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

Также отмечается, что дополнительная скидка в размере 0,2 п. п. будет действовать при получении зарплаты на карту Банка ДОМ.РФ, и 0,5 п. п. составит размер скидки на домокомплекты или на строительство дома по договору подряда с использованием счетов эскроу.

Таким образом, минимальные ставки составят 4,6% по «Семейной ипотеке» (3,6% для ДФО), 6,6% — по «Льготной на новостройки», 3,7% — для «ИТ-ипотеки».

Для оформления ипотеки по сниженной ставке нужно подать заявку на ипотеку до 14 сентября 2023 года.

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