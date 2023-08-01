Боксер из Нижнего Тагила завоевал серебро на Первенстве РФ по тайскому боксу

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
В течение недели 14 спортсменов из Свердловской области боролись за звание лучших на Первенстве России. В поединке приняли участие 500 боксеров из 47 регионов страны.
В будущем спортсменов ждут соревнования в Турции. Было принято решение сформировать команду тайских боксеров в возрастной категории от 14 до 17 лет, об этом сообщил Александр Джинисян, тренер спортивного клуба «Тайпинг» и старший тренер по тайскому боксу сборной РФ.
Сборная России с 2018 года показывает впечатляющие спортивные результаты в командном зачете Первенствах мира. Свердловская команда имеет по две золотых, серебряных и бронзовых медалей в копилке, сообщили в бойцовском клубе «Тайпинг».
Золотые медали стране принесли: Диденко Милена (16-17 лет, 63, 6 кг) и Чечеткина Софья (16-17 лет, 54 кг, признана лучшей спортсменкой среди юниоров)
Серебра удостоились: Максим Юсупов (16-17лет, 90 кг) и Каргинов Давид (16-17 лет, 67 кг).
Бронза досталась: Овсепян Иван (14-15 лет, 67 кг) и Дургарян Андраник (14-15 лет, 81 кг).