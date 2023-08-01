tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:16

Published Сегодня, 09:16

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

Изображение материала

Боксер из Нижнего Тагила завоевал серебро на Первенстве РФ по тайскому боксу

1 августа 2023, 09:16
Фото: Бойцовский клуб «Тайпинг»
Спортсмены из Свердловской области заработали шесть медалей на первенстве России по тайскому боксу. Максим Юсупов из Нижнего Тагила занял почетное второе место, получив серебряную медаль.

В течение недели 14 спортсменов из Свердловской области боролись за звание лучших на Первенстве России. В поединке приняли участие 500 боксеров из 47 регионов страны.

В будущем спортсменов ждут соревнования в Турции. Было принято решение сформировать команду тайских боксеров в возрастной категории от 14 до 17 лет, об этом сообщил Александр Джинисян, тренер спортивного клуба «Тайпинг» и старший тренер по тайскому боксу сборной РФ.

Сборная России с 2018 года показывает впечатляющие спортивные результаты в командном зачете Первенствах мира. Свердловская команда имеет по две золотых, серебряных и бронзовых медалей в копилке, сообщили в бойцовском клубе «Тайпинг».

Золотые медали стране принесли: Диденко Милена (16-17 лет, 63, 6 кг) и Чечеткина Софья (16-17 лет, 54 кг, признана лучшей спортсменкой среди юниоров)

Серебра удостоились: Максим Юсупов (16-17лет, 90 кг) и Каргинов Давид (16-17 лет, 67 кг).

Бронза досталась: Овсепян Иван (14-15 лет, 67 кг) и Дургарян Андраник (14-15 лет, 81 кг).

Двоеборец из Нижнего Тагила победил во Всероссийских соревнованиях
Узнать подробнее
Читайте также:
Школьница из Нижнего Тагила победила в конкурсном отборе проектаЖители Екатеринбурга и Тюмени победили на II этапе по дрифту в Нижнем ТагилеВелогонщики из Нижнего Тагила победили на Всероссийских соревнованиях
#Победа#Спортсмен#Боксер#Бокс#Спорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Ирина Кирилова
Подпишитесь
Как выглядят первые лица Нижнего Тагила в мире Барби
Сегодня, 10:49
Итоги недели в Нижнем Тагиле: ежедневные выбросы и шутки про экологию
Сегодня, 06:35
РЖД внесет в свой бюджет ремонт асфальта у вокзала в Нижнем Тагиле только в 2024 году
31 июля, 06:54
Владелец «Тагилхлеба» задолжал 855 тысяч администрации Нижнего Тагила
31 июля, 11:33
Землетрясение произошло в Свердловской области
Сегодня, 07:57