Боксер из Нижнего Тагила завоевал серебро на Первенстве РФ по тайскому боксу

В будущем спортсменов ждут соревнования в Турции. Было принято решение сформировать команду тайских боксеров в возрастной категории от 14 до 17 лет, об этом сообщил Александр Джинисян, тренер спортивного клуба «Тайпинг» и старший тренер по тайскому боксу сборной РФ.