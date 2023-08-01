Более 300 лифтов заменят в Свердловской области

В 2023 году в Свердловской области планируется заменить 309 лифтов в различных домах. Об этом рассказал на пресс-конференции заявил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. По его словам, за три года с 2019 по 2022 года были заменены 1162 лифта в 353 дома.

По словам Смирнова, сейчас имеется возможность менять лифты и платить не всю сумму разом, а оформлять рассрочку. У жителей региона есть возможность получать субсидию в размере 30% от полной стоимости работ по замене лифта. Предоставляться рассрочка будет сроком до трех лет. По словам первого замминистра энергетики и ЖКХ региона Игоря Чикризова, замена лифтов является одним из наиболее дорогостоящих мероприятий по капремонту. Собственники могут получить до 80% компенсации за установку нового лифта. Однако они не всегда могут сразу внести всю сумму. В 2023 году для замены лифтов в домах со спецсчетами из бюджета Свердловской области выделят более 400 миллионов рублей. Ростехнадзор: Сфера эксплуатации лифтов требует радикального обновления Узнать подробнее