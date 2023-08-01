Более 300 лифтов заменят в Свердловской области

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
По словам Смирнова, сейчас имеется возможность менять лифты и платить не всю сумму разом, а оформлять рассрочку.
У жителей региона есть возможность получать субсидию в размере 30% от полной стоимости работ по замене лифта. Предоставляться рассрочка будет сроком до трех лет.
По словам первого замминистра энергетики и ЖКХ региона Игоря Чикризова, замена лифтов является одним из наиболее дорогостоящих мероприятий по капремонту. Собственники могут получить до 80% компенсации за установку нового лифта. Однако они не всегда могут сразу внести всю сумму.
В 2023 году для замены лифтов в домах со спецсчетами из бюджета Свердловской области выделят более 400 миллионов рублей.