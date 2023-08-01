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Более 300 лифтов заменят в Свердловской области

1 августа 2023, 06:24
Фото: 1MI
В 2023 году в Свердловской области планируется заменить 309 лифтов в различных домах. Об этом рассказал на пресс-конференции заявил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. По его словам, за три года с 2019 по 2022 года были заменены 1162 лифта в 353 дома.

По словам Смирнова, сейчас имеется возможность менять лифты и платить не всю сумму разом, а оформлять рассрочку.

У жителей региона есть возможность получать субсидию в размере 30% от полной стоимости работ по замене лифта. Предоставляться рассрочка будет сроком до трех лет.

По словам первого замминистра энергетики и ЖКХ региона Игоря Чикризова, замена лифтов является одним из наиболее дорогостоящих мероприятий по капремонту. Собственники могут получить до 80% компенсации за установку нового лифта. Однако они не всегда могут сразу внести всю сумму.

В 2023 году для замены лифтов в домах со спецсчетами из бюджета Свердловской области выделят более 400 миллионов рублей.

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#Лифт#Замена#Деньги#Город#Свердловская область#Игорь Чикризов#Николай Смирнов#Ирина Кирилова
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