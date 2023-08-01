tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:04

Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

Изображение материала

Больше 10 тысяч домохозяйств газифицированы в Свердловской области в 2022 году

1 августа 2023, 07:04
Фото: 1MI
Более 10 тысяч домовладений были подключены к газу в 2022 году. В общей сложности построены свыше 500 километров газопроводов.

В рамках программы социальной газификации уже заключено больше 50 тысяч договоров. Постоянно растет список льготных категорий населения, которые могут принимать участие в программе. Кроме того, дополняются списки работ и оборудования, по которым можно получить компенсацию, заявил глава Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе ежегодного доклада.

31 июля на заседании федерального штаба по газификации под председательством вице-премьера Правительства России Александра Новака Свердловскую область включили в список регионов-лидеров по показателям программы социальной газификации.

В 100 раз снизилась стоимость газификации для жителей Свердловской области
Узнать подробнее
#Ирина Кирилова#ГАЗ#Газификация#Федеральная программа#Город#Касается каждого#Свердловская область#Евгений Куйвашев
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: ежедневные выбросы и шутки про экологию
Сегодня, 06:35
Улицу Октябрьской революции в Нижнем Тагиле закроют до конца года
Сегодня, 03:29
РЖД внесет в свой бюджет ремонт асфальта у вокзала в Нижнем Тагиле только в 2024 году
31 июля, 06:54
На устранение перекопов на Вагонке в Нижнем Тагиле потратят 2,9 миллиона рублей
31 июля, 11:34
Владелец «Тагилхлеба» задолжал 855 тысяч администрации Нижнего Тагила
31 июля, 11:33
Более 300 лифтов заменят в Свердловской области
Сегодня, 06:24