Больше 10 тысяч домохозяйств газифицированы в Свердловской области в 2022 году

В рамках программы социальной газификации уже заключено больше 50 тысяч договоров. Постоянно растет список льготных категорий населения, которые могут принимать участие в программе. Кроме того, дополняются списки работ и оборудования, по которым можно получить компенсацию, заявил глава Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе ежегодного доклада.