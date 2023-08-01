Больше 10 тысяч домохозяйств газифицированы в Свердловской области в 2022 году

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
В рамках программы социальной газификации уже заключено больше 50 тысяч договоров. Постоянно растет список льготных категорий населения, которые могут принимать участие в программе. Кроме того, дополняются списки работ и оборудования, по которым можно получить компенсацию, заявил глава Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе ежегодного доклада.
31 июля на заседании федерального штаба по газификации под председательством вице-премьера Правительства России Александра Новака Свердловскую область включили в список регионов-лидеров по показателям программы социальной газификации.