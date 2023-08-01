Буцаев: Жюри «Зеленой премии» будет представлено общественниками и экоактивистами

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, что ежегодный конкурс был учрежден в целях привлечения внимания российского населения к экологическим проблемам, реформе в отрасли обращения с отходами и теме построения циркулярной экономики. Организаторы поставили задачу — привлечь как можно большее количество граждан к решению вопросов в области защиты окружающей среды и прививать населению осознанную модель потребления. Как показывает конкурс, в России немало инициативных людей, которые работают над полезными проектами. Чтобы определить лучших, РЭО включил в состав жюри специалистов, общественных деятелей, представителей власти, которые занимаются вопросами экологии и работают над улучшением качества жизни россиян.