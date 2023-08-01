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Буцаев: Жюри «Зеленой премии» будет представлено общественниками и экоактивистами

1 августа 2023, 10:12
Фото: award.reo.ru
В РЭО рассказали об экспертах, которые войдут в состав жюри «Зеленой премии — 2023».

Это путешественник Федор Конюхов, глава Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева и Николай Валуев, первый зампредседателя Комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

В рамках конкурса жюри будет оценивать отраслевые предприятия, общественные организации, бренды, а также учреждения в сфере культуры, образования, которые внесли большой вклад в формирование новой модели осознанного потребления в РФ. Также эксперты отметят экологические проекты, направленные на формирование в стране экономики замкнутого цикла, пишет 56orb.ru.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, что ежегодный конкурс был учрежден в целях привлечения внимания российского населения к экологическим проблемам, реформе в отрасли обращения с отходами и теме построения циркулярной экономики. Организаторы поставили задачу — привлечь как можно большее количество граждан к решению вопросов в области защиты окружающей среды и прививать населению осознанную модель потребления. Как показывает конкурс, в России немало инициативных людей, которые работают над полезными проектами. Чтобы определить лучших, РЭО включил в состав жюри специалистов, общественных деятелей, представителей власти, которые занимаются вопросами экологии и работают над улучшением качества жизни россиян.

Среди членов жюри Буцаев упомянул советника президента России, специального представителя президента по вопросам климата Руслана Эдельгериева, главу Роскачества Максима Протасова, а также Вячеслава Фетисова — первого заместителя председателя Комитета Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

Программа конкурса состоит из пяти номинаций. Это «Общественные и волонтерские проекты», «Культурные и медийные проекты», «Образовательные проекты», «Инициативы отраслевых компаний» и «Корпоративные проекты». В рамках закрытой номинации «Регионы России» эксперты оценят деятельность субъектов РФ в сфере защиты окружающей среды.

PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко напомнил о правилах участия в «Зеленой премии». Так, заявки могут подавать жители России, достигшие 14-летнего возраста, а также предприятия, общественные организации и представители региональных властей. Конкурсантами также могут быть региональные операторы по обращению с ТКО.

Уточняется, что победителей «Зеленой премии» назовут в декабре. Церемония награждения пройдет в Москве. Заявки на участие можно подавать до 1 октября 2023 года через сайт премии. По всем вопросам, связанным с конкурсом, можно обращаться по электронной почте.

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