«Был весь в крови». Водитель рассказал подробности смертельного ДТП в Первоуральске

Posted Сегодня, 03:46
Published Сегодня, 03:46
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
Дмитрий ехал с семьей из Новоуральска, чтобы искупаться в водоеме. Он рассказал, что водитель Honda сразу сказал, что заснул за рулем. Женщине из его автомобиля пытались помочь, но она погибла.
Водитель несколько раз подходил, спрашивал, как семья, как дети себя чувствуют, очень переживал, хотя и у самого такое горе, — добавил Дмитрий.
У него самого, жены и двухлетней дочери легкие травмы. Еще двое детей попали в больницу. По словам мужчины, было очень страшно.
Люди пострадали, беда. Это было очень страшно, благо у меня все детишки целы. Из моей машины тоже помогали доставать дочь и сына, он весь в крови был, — отметил водитель.
Он добавил, что дети находятся в больнице. Дочь уже подготавливают к выписке, а сын пока еще останется под наблюдением. У него имеется перелом, а также рассечение на лбу.
По словам Дмитрия, автомобиль он водит уже 27 лет. Пока неизвестно, получится ли восстановить автомобиль после аварии, пишет Е1.