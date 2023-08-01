Депутаты ЗакСо высказались о развитии промышленности и бизнеса в Свердловской области

Так, председатель ЗакСо Людмила Бабушкина отметила, что в минувшем году правительство и глава Свердловской области работали очень качественно, результаты этой деятельности были подмечены в докладе губернатора. При этом работу по улучшению региона будут продолжать, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.