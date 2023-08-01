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Published Сегодня, 15:25

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Депутаты ЗакСо высказались о развитии промышленности и бизнеса в Свердловской области

1 августа 2023, 15:25
Фото: Midjourney
Депутаты ЗакСо Свердловской области отметили социальную направленность бюджетной политики, а также динамичное развитие промышленности и бизнеса в регионе после доклада главы области Евгения Куйвашева о результатах деятельности чиновников в 2022 году. Чтение доклада состоялось 1 августа 2023 года.

Так, председатель ЗакСо Людмила Бабушкина отметила, что в минувшем году правительство и глава Свердловской области работали очень качественно, результаты этой деятельности были подмечены в докладе губернатора. При этом работу по улучшению региона будут продолжать, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.

Также Бабушкина обратила внимание на рост количества самозанятых — 182 тысячи человек. А число сотрудников малого и среднего бизнеса возросло до 84 тысяч человек.

По словам руководителя комитета по политике и развитию самоуправления Свердловской области Михаила Зубарева, регион заметно развивается и становится современнее и комфортнее. При этом он добавил, что уделяется значительное внимание подготовке новых квалифицированных кадров.

Зампреда комитета по бюджету, налогам и финансам Сергей Карякин заметил, что в области есть заметные достижения в сферах здравоохранения, жилищно-коммунальных услуг и строительства. О строительстве новых домов, развитии инфраструктуры, современном техническом медицинском оборудовании рассказал зампреда ЗакСо Армен Карапетян.

Зампреда комитета по свердловской политике и развитию самоуправления Александр Каптюг подчеркнул, что продолжается строительство автодороги Москва — Нижний Новгород — Казань — Екатеринбург, а также найдена альтернатива второй ветке метро в Екатеринбурге — это наземное метро.

Напомним, в июле 2023 года Законодательное собрание Свердловской области одобрило корректировку регионального бюджета на текущий год.

Одобрены дополнительные расходы из бюджета Свердловской области
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