Депутаты ЗакСо высказались о развитии промышленности и бизнеса в Свердловской области

Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
Так, председатель ЗакСо Людмила Бабушкина отметила, что в минувшем году правительство и глава Свердловской области работали очень качественно, результаты этой деятельности были подмечены в докладе губернатора. При этом работу по улучшению региона будут продолжать, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.
Также Бабушкина обратила внимание на рост количества самозанятых — 182 тысячи человек. А число сотрудников малого и среднего бизнеса возросло до 84 тысяч человек.
По словам руководителя комитета по политике и развитию самоуправления Свердловской области Михаила Зубарева, регион заметно развивается и становится современнее и комфортнее. При этом он добавил, что уделяется значительное внимание подготовке новых квалифицированных кадров.
Зампреда комитета по бюджету, налогам и финансам Сергей Карякин заметил, что в области есть заметные достижения в сферах здравоохранения, жилищно-коммунальных услуг и строительства. О строительстве новых домов, развитии инфраструктуры, современном техническом медицинском оборудовании рассказал зампреда ЗакСо Армен Карапетян.
Зампреда комитета по свердловской политике и развитию самоуправления Александр Каптюг подчеркнул, что продолжается строительство автодороги Москва — Нижний Новгород — Казань — Екатеринбург, а также найдена альтернатива второй ветке метро в Екатеринбурге — это наземное метро.
Напомним, в июле 2023 года Законодательное собрание Свердловской области одобрило корректировку регионального бюджета на текущий год.