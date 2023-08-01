«Ее заставили»: знакомые рассказали о матери из Лесного, снимавшей порно с младенцем

Однако сама молодая мама, как утверждают ее знакомые, заявила, что ее подставили. Когда информация о роликах попала в сеть, то девушка просила помочь написать заявление в полицию. Она оправдывалась тем, что видео выложил ее бывший молодой человек, который снимал порно, пишет Е1.