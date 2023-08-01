tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:19

Published Сегодня, 05:19

Modified Сегодня, 05:21

Updated Сегодня, 05:21

Изображение материала

«Ее заставили»: знакомые рассказали о матери из Лесного, снимавшей порно с младенцем

1 августа 2023, 05:19
Фото: 1MI
Знакомые девушки из Лесного, подозреваемой в съемке порно с трехмесячной дочерью, рассказали о ней. Ролики попали в сеть. Дело уже расследует Следственный комитет.

По словам знакомой молодой мамы, новость стала шоком для всех. Девушка связалась с компанией. Они распивали спиртное и устраивали дебоши на улицах.

О ней слухи ходили по городу, что она ведет разгульный образ жизни. Но с виду спокойный обычный человек. С ребенком часто гуляла, в прошлом году я ее постоянно видела с коляской около подъезда, — рассказывает девушка.

По словам знакомой, подозреваемая родилась в Новой Ляле, но выросла в Лесном. До девятого класса она училась в обычной школе, а затем перешла в вечернюю. Родила дочь она в 17 лет. После этого девушка стала работать продавцом в местном магазине.

Соседи рассказывают, что уже полгода не видели девочку. Друзья отмечают, что ее забрали органы опеки.

Я сначала не верила, а потом в ужасе была. Лично я вообще не видела, чтобы она гуляла с ребенком. Она как-то рассказывала, что дочка живет с ее мамой. Про отца вообще ничего не знаю. Вроде не указан он в свидетельстве о рождении, — рассказала знакомая.

Однако сама молодая мама, как утверждают ее знакомые, заявила, что ее подставили. Когда информация о роликах попала в сеть, то девушка просила помочь написать заявление в полицию. Она оправдывалась тем, что видео выложил ее бывший молодой человек, который снимал порно, пишет Е1.

Говорила, что ее заставили. Он бил ее и угрожал. Однако на видео нет никакого мужчины. Есть только она и ребенок, — рассказывает подруга.

Теперь девушке из Лесного грозит до 10 лет тюрьмы. По данным SHOT, уже возбуждено уголовное дело.

Порно, намордники, секс-игрушки. Психбольной из Челябинска 14 лет держал заложницу
Узнать подробнее
Читайте также:
За съемку и продажу порно с детьми житель Нижнего Тагила получил 5 лет тюрьмыВ распространении порно обвиняют полицейского из Екатеринбурга
#Ирина Кирилова#18+#Дети#Задержание#Взрослые#Криминал#Лесной
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: ежедневные выбросы и шутки про экологию
Сегодня, 06:35
Улицу Октябрьской революции в Нижнем Тагиле закроют до конца года
Сегодня, 03:29
РЖД внесет в свой бюджет ремонт асфальта у вокзала в Нижнем Тагиле только в 2024 году
31 июля, 06:54
На устранение перекопов на Вагонке в Нижнем Тагиле потратят 2,9 миллиона рублей
31 июля, 11:34
Владелец «Тагилхлеба» задолжал 855 тысяч администрации Нижнего Тагила
31 июля, 11:33
Более 300 лифтов заменят в Свердловской области
Сегодня, 06:24