«Ее заставили»: знакомые рассказали о матери из Лесного, снимавшей порно с младенцем

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
По словам знакомой молодой мамы, новость стала шоком для всех. Девушка связалась с компанией. Они распивали спиртное и устраивали дебоши на улицах.
О ней слухи ходили по городу, что она ведет разгульный образ жизни. Но с виду спокойный обычный человек. С ребенком часто гуляла, в прошлом году я ее постоянно видела с коляской около подъезда, — рассказывает девушка.
По словам знакомой, подозреваемая родилась в Новой Ляле, но выросла в Лесном. До девятого класса она училась в обычной школе, а затем перешла в вечернюю. Родила дочь она в 17 лет. После этого девушка стала работать продавцом в местном магазине.
Соседи рассказывают, что уже полгода не видели девочку. Друзья отмечают, что ее забрали органы опеки.
Я сначала не верила, а потом в ужасе была. Лично я вообще не видела, чтобы она гуляла с ребенком. Она как-то рассказывала, что дочка живет с ее мамой. Про отца вообще ничего не знаю. Вроде не указан он в свидетельстве о рождении, — рассказала знакомая.
Однако сама молодая мама, как утверждают ее знакомые, заявила, что ее подставили. Когда информация о роликах попала в сеть, то девушка просила помочь написать заявление в полицию. Она оправдывалась тем, что видео выложил ее бывший молодой человек, который снимал порно, пишет Е1.
Говорила, что ее заставили. Он бил ее и угрожал. Однако на видео нет никакого мужчины. Есть только она и ребенок, — рассказывает подруга.
Теперь девушке из Лесного грозит до 10 лет тюрьмы. По данным SHOT, уже возбуждено уголовное дело.