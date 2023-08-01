Экс-полицейский в Нижней Туре осужден за вымогательство денег у любовников супруги

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
В ноябре 2021 года Волчков потребовал у одного из служащих Росгвардии платить ему ежемесячные выплаты в размере 10 тысяч рублей на протяжение семи лет. После этого он шантажировала еще одного мужчину, требуя дать ему 300 тысяч рублей. Поводом к денежному вымогательству стала интимная связь обоих мужчин с супругой Волчкова. Жертвы обратились в полицию, сообщает «КП-Екатеринбург».
Расследование растянулось на шесть месяцев, дело возвращалось в прокуратуру, но закрыть его не удалось. Ивана Волчкова приговорили к пяти годам лишения свободы и запрету в будущем занимать какие-либо должности в органах правопорядка и на государственной службе.