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Экс-полицейский в Нижней Туре осужден за вымогательство денег у любовников супруги

1 августа 2023, 14:18
Фото: 1MI
Бывшего сотрудника МВД Олега Волчкова из Нижней Туры признали виновным в вымогательстве денежных средств у двоих сержантов Росгвардии. 39-летний экс-оперативник будет отбывать пять лет в колонии.

В ноябре 2021 года Волчков потребовал у одного из служащих Росгвардии платить ему ежемесячные выплаты в размере 10 тысяч рублей на протяжение семи лет. После этого он шантажировала еще одного мужчину, требуя дать ему 300 тысяч рублей. Поводом к денежному вымогательству стала интимная связь обоих мужчин с супругой Волчкова. Жертвы обратились в полицию, сообщает «КП-Екатеринбург».

Расследование растянулось на шесть месяцев, дело возвращалось в прокуратуру, но закрыть его не удалось. Ивана Волчкова приговорили к пяти годам лишения свободы и запрету в будущем занимать какие-либо должности в органах правопорядка и на государственной службе.

#Ирина Кирилова#Полицейский#Вымогательство#Тюрьма#Срок#Суд#Криминал#Нижняя Тура
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