Экс-полицейский в Нижней Туре осужден за вымогательство денег у любовников супруги

В ноябре 2021 года Волчков потребовал у одного из служащих Росгвардии платить ему ежемесячные выплаты в размере 10 тысяч рублей на протяжение семи лет. После этого он шантажировала еще одного мужчину, требуя дать ему 300 тысяч рублей. Поводом к денежному вымогательству стала интимная связь обоих мужчин с супругой Волчкова. Жертвы обратились в полицию, сообщает «КП-Екатеринбург».