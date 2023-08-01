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Фестиваль, концерт и соревнования. Как пройдет День Старателя в Нижнем Тагиле

1 августа 2023, 11:57
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле состоится день поселка Старатель, который пройдет 5 августа 2023 года.

В этот день намечено проведение различных мероприятий с девяти часов утра. Так, на стадионе будут проходить финал соревнований по теннису, состязания по стритболу, шахматный турнир, выступление детского духового оркестра «Серебряный дождь», рассказали в группе ВКонтакте «Старатель | Нижний Тагил».

Также на стадионе пройдут выставка огородных урожаев «Во саду ли, в огороде», ярмарка изделий ручной работы, награждение победителей Спартакиады-2023, соревнования по городкам (молодежь — ветераны), футбольные соревнования среди детей на малом поле. Кроме того, на стадионе будет работать буфет.

Фото: Группа ВКонтакте «Старатель | Нижний Тагил»

На мемориале ровно в полдень пройдет возложение цветов к памятнику работавшим на полигоне, которые погибли во время ВОВ.

На площади ДК «Салют» состоятся программа для детей «Город детства», фестиваль художественной гимнастики, концерт с выступлениями коллективов ДК «Салют» и соревнования по волейболу. При этом около ДК также будет открыт парк развлечений: аттракционы, электромобили и батуты.

Напомним, 12 августа 2023 года в Нижнем Тагиле будет праздноваться День города. Местным жителям во время праздника покажут световое шоу на воде, а также состоится множество других мероприятий.

Световое шоу на воде впервые пройдет в Нижнем Тагиле
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Мероприятие#Праздник#Поселок#Старатель#Соревнования#Концерт#Выступление#Свободное время
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