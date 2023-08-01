Фестиваль, концерт и соревнования. Как пройдет День Старателя в Нижнем Тагиле

На площади ДК «Салют» состоятся программа для детей «Город детства», фестиваль художественной гимнастики, концерт с выступлениями коллективов ДК «Салют» и соревнования по волейболу. При этом около ДК также будет открыт парк развлечений: аттракционы, электромобили и батуты.