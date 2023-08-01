Флаг на Эльбрусе, шутки про экологию и первые лица Тагила в мире Барби

Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:39
Updated Сегодня, 16:39
На прошлой неделе газоанализатор TagilCity.ru в течение двух дней ловил превышение сероводорода. Так, 24 и 27 июля при замерах воздуха возле вокзала вещество было выше нормы в 1,25 раза. А в новом выпуске «Уральских пельменей» актеры показали сценку, в которой чиновник, заблудившийся в лесу, хочет стать «сказочным гражданином».
Редакция TagilCity.ru обработала фотографии чиновников, депутатов и силовиков Нижнего Тагила в программе BairbieMe. Результат — в нашей публикации.
Транспортное движение на Октябрьской Революции в Нижнем Тагиле перекроют со 2 августа до 30 декабря 2023 года в связи с ремонтными работами.
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