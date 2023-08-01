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Флаг на Эльбрусе, шутки про экологию и первые лица Тагила в мире Барби

1 августа 2023, 16:04
Фото: Midjourney
В Нижнем Тагиле шутят про экологию, а улицу Октябрьской Революции закроют до конца 2023 года. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила за 1 августа 2023 года.

На прошлой неделе газоанализатор TagilCity.ru в течение двух дней ловил превышение сероводорода. Так, 24 и 27 июля при замерах воздуха возле вокзала вещество было выше нормы в 1,25 раза. А в новом выпуске «Уральских пельменей» актеры показали сценку, в которой чиновник, заблудившийся в лесу, хочет стать «сказочным гражданином».

Итоги недели в Нижнем Тагиле: ежедневные выбросы и шутки про экологию
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Редакция TagilCity.ru обработала фотографии чиновников, депутатов и силовиков Нижнего Тагила в программе BairbieMe. Результат — в нашей публикации.

Как выглядят первые лица Нижнего Тагила в мире Барби
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Транспортное движение на Октябрьской Революции в Нижнем Тагиле перекроют со 2 августа до 30 декабря 2023 года в связи с ремонтными работами.

Улицу Октябрьской революции в Нижнем Тагиле закроют до конца года
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Молодой преподаватель ОБЖ и физкультуры в Нижнем Тагиле, поднявшись на вершину Эльбруса, установил на ней флаг тагильской гимназии № 86.

Учитель ОБЖ из Нижнего Тагила поднял флаг школы на вершину Эльбруса
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Свердловский облсуд оставил без изменений приговор, который был вынесен Ленинским районным судом Нижнего Тагила водителю за езду в алкогольном опьянении и пострадавшую девушку, которая упала с капота на набережной Тагильского пруда.

Прокативший подругу на бампере житель Нижнего Тагила не смог оспорить решение суда
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Как выглядят первые лица Нижнего Тагила в мире Барби
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