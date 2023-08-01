Флаг на Эльбрусе, шутки про экологию и первые лица Тагила в мире Барби

На прошлой неделе газоанализатор TagilCity.ru в течение двух дней ловил превышение сероводорода. Так, 24 и 27 июля при замерах воздуха возле вокзала вещество было выше нормы в 1,25 раза. А в новом выпуске «Уральских пельменей» актеры показали сценку, в которой чиновник, заблудившийся в лесу, хочет стать «сказочным гражданином».