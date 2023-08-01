Герой России: история Бориса Журавлева

Борис родился в большой семье 23 января 1979 года в поселке Отрадный, Ростовской области. С детства он увлекался спортом и принимал участие во многих соревнованиях. Его семья всегда гордилась его достижениями. После окончания школы он поступил в Тольяттинское профессионально-техническое училище. Когда пришло время служить в армии, Борис решил, что он продолжит защищать свою Родину и свою семью. Поэтому он отправился служить по контракту после прохождения срочной службы. Во время его службы было много боевых действий, но он всегда был готов к ним.