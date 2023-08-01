tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:24

Published Сегодня, 07:24

Modified Сегодня, 07:26

Updated Сегодня, 07:26

Герой России: история Бориса Журавлева

1 августа 2023, 07:24
Наш главный герой начал служить в армии, когда ему было 18 лет. Он прошел через чеченскую войну и участвовал во многих других конфликтах.

У него есть несколько наград, включая черный крест «За службу на Кавказе» и несколько медалей, таких как «Георгий Жуков» и «За отличие в военной службе». Борис также участвовал в военных операциях в Сирии и получил медаль «Участнику военной операции в Сирии». Недавно он был посмертно награжден званием «Герой России». Погибая в битве с националистами, Борис защищал своих раненых товарищей по разведке, пишет ИА RuNews24.ru

Борис родился в большой семье 23 января 1979 года в поселке Отрадный, Ростовской области. С детства он увлекался спортом и принимал участие во многих соревнованиях. Его семья всегда гордилась его достижениями. После окончания школы он поступил в Тольяттинское профессионально-техническое училище. Когда пришло время служить в армии, Борис решил, что он продолжит защищать свою Родину и свою семью. Поэтому он отправился служить по контракту после прохождения срочной службы. Во время его службы было много боевых действий, но он всегда был готов к ним.

Он служил в 22-й гвардейской бригаде специального назначения Главного штаба России. Борис всегда стремился быть полезным для своей Родины и никогда не сомневался в том, что защита России — это честь для каждого мужчины. К моменту начала военных операций на Украине у него уже был значительный боевой опыт, включая участие в Чечне и Сирии.

Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: ежедневные выбросы и шутки про экологию
Сегодня, 06:35
Улицу Октябрьской революции в Нижнем Тагиле закроют до конца года
Сегодня, 03:29
РЖД внесет в свой бюджет ремонт асфальта у вокзала в Нижнем Тагиле только в 2024 году
31 июля, 06:54
На устранение перекопов на Вагонке в Нижнем Тагиле потратят 2,9 миллиона рублей
31 июля, 11:34
Владелец «Тагилхлеба» задолжал 855 тысяч администрации Нижнего Тагила
31 июля, 11:33
Более 300 лифтов заменят в Свердловской области
Сегодня, 06:24