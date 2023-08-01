Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
У него есть несколько наград, включая черный крест «За службу на Кавказе» и несколько медалей, таких как «Георгий Жуков» и «За отличие в военной службе». Борис также участвовал в военных операциях в Сирии и получил медаль «Участнику военной операции в Сирии». Недавно он был посмертно награжден званием «Герой России». Погибая в битве с националистами, Борис защищал своих раненых товарищей по разведке, пишет ИА RuNews24.ru
Борис родился в большой семье 23 января 1979 года в поселке Отрадный, Ростовской области. С детства он увлекался спортом и принимал участие во многих соревнованиях. Его семья всегда гордилась его достижениями. После окончания школы он поступил в Тольяттинское профессионально-техническое училище. Когда пришло время служить в армии, Борис решил, что он продолжит защищать свою Родину и свою семью. Поэтому он отправился служить по контракту после прохождения срочной службы. Во время его службы было много боевых действий, но он всегда был готов к ним.
Он служил в 22-й гвардейской бригаде специального назначения Главного штаба России. Борис всегда стремился быть полезным для своей Родины и никогда не сомневался в том, что защита России — это честь для каждого мужчины. К моменту начала военных операций на Украине у него уже был значительный боевой опыт, включая участие в Чечне и Сирии.