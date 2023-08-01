Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
На минувшей неделе газоанализатор TagilCity.ru два дня ловил превышение сероводорода. 24 и 27 июля при замерах воздуха возле вокзала вещество было выше нормы в 1,25 раза. Пост УГМС на Сухоложском поселке фиксировал превышение диоксида азота ежедневно с 25 по 30 июля. Показатель вещества варьировался от 1,03 до 1,1 ПДК.
Режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных веществ объявлен в Нижнем Тагиле с 28 июля по 2 августа. В эти дни промышленные предприятия обязаны снижать количество выбросов в воздух.
Экологическая повестка в Нижнем Тагиле стала поводом для шуток. В новом шоу «Уральских пельменей» актеры назвали «министра экологии Нижнего Тагила» сказочным персонажем. Сценка была посвящена заблудившемуся в лесу чиновнику, который хочет стать «сказочным гражданином».
Одним из этапов реализации реформу по обращению с ТКО является реконструкция контейнерных площадок. Правда в Нижнем Тагиле она идет очень медленно. Иногда управляющим компаниям не хватает средств на это, а иногда на новые КП не соглашаются сами жители. Редакция TagilCity.ru выяснила, так ли все плохо с оборудованием мест сбора ТКО в городе.