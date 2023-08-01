Одним из этапов реализации реформу по обращению с ТКО является реконструкция контейнерных площадок. Правда в Нижнем Тагиле она идет очень медленно. Иногда управляющим компаниям не хватает средств на это, а иногда на новые КП не соглашаются сами жители. Редакция TagilCity.ru выяснила, так ли все плохо с оборудованием мест сбора ТКО в городе.