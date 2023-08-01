tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:35

Published Сегодня, 06:35

Modified Сегодня, 06:37

Updated Сегодня, 06:37

Изображение материала

Итоги недели в Нижнем Тагиле: ежедневные выбросы и шутки про экологию

1 августа 2023, 06:35
Фото: tagilcity.ru
На прошлой неделе почти ежедневно фиксировались превышения выбросов в воздухе Нижнего Тагила, а «Уральские пельмени» высмеяли ситуацию с экологией в городе. Главные экологические события в Нижнем Тагиле с 24 по 30 июля.

На минувшей неделе газоанализатор TagilCity.ru два дня ловил превышение сероводорода. 24 и 27 июля при замерах воздуха возле вокзала вещество было выше нормы в 1,25 раза. Пост УГМС на Сухоложском поселке фиксировал превышение диоксида азота ежедневно с 25 по 30 июля. Показатель вещества варьировался от 1,03 до 1,1 ПДК.

Сероводород превысил норму в 1,25 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 27 июля
Узнать подробнее

Режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных веществ объявлен в Нижнем Тагиле с 28 июля по 2 августа. В эти дни промышленные предприятия обязаны снижать количество выбросов в воздух.

Смог накроет Свердловскую область
Узнать подробнее

Экологическая повестка в Нижнем Тагиле стала поводом для шуток. В новом шоу «Уральских пельменей» актеры назвали «министра экологии Нижнего Тагила» сказочным персонажем. Сценка была посвящена заблудившемуся в лесу чиновнику, который хочет стать «сказочным гражданином».

«Уральские пельмени» высмеяли экологию Нижнего Тагила в новом шоу
Узнать подробнее

Одним из этапов реализации реформу по обращению с ТКО является реконструкция контейнерных площадок. Правда в Нижнем Тагиле она идет очень медленно. Иногда управляющим компаниям не хватает средств на это, а иногда на новые КП не соглашаются сами жители. Редакция TagilCity.ru выяснила, так ли все плохо с оборудованием мест сбора ТКО в городе.

Вялая реконструкция: почему не все места для сбора ТКО в Тагиле соответствуют нормам
Узнать подробнее
#Анна Григорьева#Выбросы#Превышение ПДК#Замеры#ТКО#Шутка#Экология#Эксклюзив#Итоги недели
Подпишитесь
Улицу Октябрьской революции в Нижнем Тагиле закроют до конца года
Сегодня, 03:29
РЖД внесет в свой бюджет ремонт асфальта у вокзала в Нижнем Тагиле только в 2024 году
31 июля, 06:54
На устранение перекопов на Вагонке в Нижнем Тагиле потратят 2,9 миллиона рублей
31 июля, 11:34
Владелец «Тагилхлеба» задолжал 855 тысяч администрации Нижнего Тагила
31 июля, 11:33
Более 300 лифтов заменят в Свердловской области
Сегодня, 06:24