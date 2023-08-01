Как выглядят первые лица Нижнего Тагила в мире Барби

Чью фотографию из представителей Нижнего Тагила мы провели через программу в первую очередь? Конечно, же мэра — Владислава Пинаева. Мы нагенерировали пару вариантов, какой Кен вам больше нравится — в деловом костюме или в более неформальном стиле?