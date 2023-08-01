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Как выглядят первые лица Нижнего Тагила в мире Барби

1 августа 2023, 10:49
Фото: tagilcity.ru
Чиновники Нижнего Тагила в стиле Барби
Редакция TagilCity.ru поддалась влиянию всеобщего тренда и прогнала фотографии первых лиц Нижнего Тагила в программе BairbieMe. Результат — в нашей публикации. Попробуйте не глядя на описание догадаться, кто сгенерирован на картинках. Мы посмеялись от души!

Чью фотографию из представителей Нижнего Тагила мы провели через программу в первую очередь? Конечно, же мэра — Владислава Пинаева. Мы нагенерировали пару вариантов, какой Кен вам больше нравится — в деловом костюме или в более неформальном стиле?

Владислав ПинаевВладислав Пинаев
Владислав Пинаев
Фото: bairbie.me
Владислав ПинаевВладислав Пинаев
Владислав Пинаев
Фото: bairbie.me

Первый заместитель главы Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин в образе Кена весьма обаятелен. Как вам?

Вячеслав ГорячкинВячеслав Горячкин
Вячеслав Горячкин
Фото: bairbie.me

Алексею Бурдилову, отвечающему за финансово-экономическую политику Нижнего Тагила, жизнь в мире Барби однозначно к лицу. Согласны?

Алексей БурдиловАлексей Бурдилов
Алексей Бурдилов
Фото: bairbie.me
Алексей БурдиловАлексей Бурдилов
Алексей Бурдилов
Фото: bairbie.me
Алексей БурдиловАлексей Бурдилов
Алексей Бурдилов
Фото: bairbie.me

Вице-мэр по социальном политике Валерий Суров в кукольном мире выглядит иначе, но узнаваемо. Нам так понравилось, что на одном варианте мы не смогли остановиться!

Валерий СуровВалерий Суров
Валерий Суров
Фото: bairbie.me
Валерий СуровВалерий Суров
Валерий Суров
Фото: bairbie.me
Валерий СуровВалерий Суров
Валерий Суров
Фото: bairbie.me

Егор Копысов — настоящий краш в мире Барби. Решать проблемы ЖКХ в таком образе можно только где-то на Майами-бич.

Егор КопысовЕгор Копысов
Егор Копысов
Фото: bairbie.me
Егор КопысовЕгор Копысов
Егор Копысов
Фото: bairbie.me
Егор КопысовЕгор Копысов
Егор Копысов
Фото: bairbie.me

Вопросами образования в мире Барби обязательно займется именно Татьяна Удинцева. Программа нагенерировала ее в довольно подходящих образах, не находите?

Татьяна УдинцеваТатьяна Удинцева
Татьяна Удинцева
Фото: bairbie.me
Татьяна УдинцеваТатьяна Удинцева
Татьяна Удинцева
Фото: bairbie.me

Начальница пресс-службы мэрии Алла Жернакова, если честно, совсем не изменилась после генерации. Либо она была прирожденная Барби, согласны? Красотка!

Алла ЖернаковаАлла Жернакова
Алла Жернакова
Фото: bairbie.me

Руководитель пресс-службы МВД Элина Балуца и начальник МВД Ибрагим Абдулкадыров в стиле мира Барби выглядят тоже весьма эффектно.

Ибрагим АбдулкадыровИбрагим Абдулкадыров
Ибрагим Абдулкадыров
Фото: bairbie.me
Элина БалуцаЭлина Балуца
Элина Балуца
Фото: bairbie.me

Глава Горноуральского городского округа Дмитрий Летников, недавно обновивший совет по борьбе с коррупцией в мэрии ГГО, в мире Барби бы точно смотрелся хорошо.

Дмитрий ЛетниковДмитрий Летников
Дмитрий Летников
Фото: bairbie.me
Дмитрий ЛетниковДмитрий Летников
Дмитрий Летников
Фото: bairbie.me

Председатель городской думы Нижнего Тагила Вадим Раудштейн один из самых эффектных нагенерированных Кенов по-тагильски. Класс!

Вадим РаудштейнВадим Раудштейн
Вадим Раудштейн
Фото: bairbie.me
Вадим РаудштейнВадим Раудштейн
Вадим Раудштейн
Фото: bairbie.me
Вадим РаудштейнВадим Раудштейн
Вадим Раудштейн
Фото: bairbie.me

Надеемся, эта публикация никого не обидела, а, наоборот, подняла настроение, как у всей нашей редакции. Кстати, а вот и часть редакции TagilCity.ru по-кукольному:

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