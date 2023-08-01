Как выглядят первые лица Нижнего Тагила в мире Барби

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Чью фотографию из представителей Нижнего Тагила мы провели через программу в первую очередь? Конечно, же мэра — Владислава Пинаева. Мы нагенерировали пару вариантов, какой Кен вам больше нравится — в деловом костюме или в более неформальном стиле?
Первый заместитель главы Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин в образе Кена весьма обаятелен. Как вам?
Алексею Бурдилову, отвечающему за финансово-экономическую политику Нижнего Тагила, жизнь в мире Барби однозначно к лицу. Согласны?
Вице-мэр по социальном политике Валерий Суров в кукольном мире выглядит иначе, но узнаваемо. Нам так понравилось, что на одном варианте мы не смогли остановиться!
Егор Копысов — настоящий краш в мире Барби. Решать проблемы ЖКХ в таком образе можно только где-то на Майами-бич.
Вопросами образования в мире Барби обязательно займется именно Татьяна Удинцева. Программа нагенерировала ее в довольно подходящих образах, не находите?
Начальница пресс-службы мэрии Алла Жернакова, если честно, совсем не изменилась после генерации. Либо она была прирожденная Барби, согласны? Красотка!
Руководитель пресс-службы МВД Элина Балуца и начальник МВД Ибрагим Абдулкадыров в стиле мира Барби выглядят тоже весьма эффектно.
Глава Горноуральского городского округа Дмитрий Летников, недавно обновивший совет по борьбе с коррупцией в мэрии ГГО, в мире Барби бы точно смотрелся хорошо.
Председатель городской думы Нижнего Тагила Вадим Раудштейн один из самых эффектных нагенерированных Кенов по-тагильски. Класс!
Надеемся, эта публикация никого не обидела, а, наоборот, подняла настроение, как у всей нашей редакции. Кстати, а вот и часть редакции TagilCity.ru по-кукольному: