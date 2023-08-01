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На улучшение экологии в 2022 году в Свердловской области направлено 1,2 млрд рублей

1 августа 2023, 06:34
Фото: 1MI
В 2022 году Свердловской области на реализацию национального проекта «Экология» было направлено 1,2 миллиарда рублей. Деньги были выделены из федерального и областного бюджетов. Это в два раза больше, чем в 2021 году.

Об этом рассказал глава региона Евгений Куйвашев в ходе доклада перед Законодательным собранием.

Губернатор отдельно отметил строительство мусоросортировочных заводов в Нижнем Тагиле и Краснотурьинске, а также рекультивацию свалки в Арамили. Кроме того, в Екатеринбурге завершается рекультивация полигона «Широкореченский».

Еще одним актуальным вопросом, по словам Куйвашева, является обеспечение безопасного состояния плотин. В 2022 году в Свердловской области был проведен ремонт шести гидросооружений. Работу планируется продолжать и далее.

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#Ирина Кирилова#Губернатор#Доклад#Нацпроект#Экология#Свердловская область#Евгений Куйвашев
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