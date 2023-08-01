На улучшение экологии в 2022 году в Свердловской области направлено 1,2 млрд рублей

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
Об этом рассказал глава региона Евгений Куйвашев в ходе доклада перед Законодательным собранием.
Губернатор отдельно отметил строительство мусоросортировочных заводов в Нижнем Тагиле и Краснотурьинске, а также рекультивацию свалки в Арамили. Кроме того, в Екатеринбурге завершается рекультивация полигона «Широкореченский».
Еще одним актуальным вопросом, по словам Куйвашева, является обеспечение безопасного состояния плотин. В 2022 году в Свердловской области был проведен ремонт шести гидросооружений. Работу планируется продолжать и далее.