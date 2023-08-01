tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:06

Published Сегодня, 10:06

Modified Сегодня, 10:08

Updated Сегодня, 10:08

Изображение материала

Осужденный за педофилию фитнес-тренер из Екатеринбурга вышел по УДО

1 августа 2023, 10:06
Фото: 1MI
Фитнес-тренер Алексей Сушко был осужден за педофилию. Мужчину выпустили на свободу, заменив ему пребывание в колонии строго режима исправительными работами.

Было принято решение заменить меру пресечения наказания на более мягкую. Теперь Алексей Сушко займется исправительными работами в течение 3 месяцев и 17 дней с удержанием 10% из его заработной платы. Ранее осужденный был приговорен к тому же сроку, но с отбыванием в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе Свердловского городского суда.

Напомним, бодибилдер получил срок еще в апреле 2019 года. По версии оперативников, тренер трогал себя в интимных местах, находясь в зале, в присутствии ребенка. История вызвала общественный резонанс, в сеть попало видео с камер. В тот же день тренер был задержан и арестован.

В Нижнем Тагиле педофил-рецидивист пытается обжаловать двенадцатилетний приговор
Узнать подробнее
Читайте также:
Задушивший 7-летнюю девочку педофил пытается выйти на свободу в Верхней СысертиРазыскиваются жертвы задержанного педофила в ЕкатеринбургеПедофил из Нижнего Тагила получил 12 лет колонии строгого режима
#Ирина Кирилова#18+#Педофил#УДО#Наказание#Общество#Екатеринбург
Подпишитесь
Как выглядят первые лица Нижнего Тагила в мире Барби
Сегодня, 10:49
Итоги недели в Нижнем Тагиле: ежедневные выбросы и шутки про экологию
Сегодня, 06:35
РЖД внесет в свой бюджет ремонт асфальта у вокзала в Нижнем Тагиле только в 2024 году
31 июля, 06:54
Боксер из Нижнего Тагила завоевал серебро на Первенстве РФ по тайскому боксу
Сегодня, 09:16
Владелец «Тагилхлеба» задолжал 855 тысяч администрации Нижнего Тагила
31 июля, 11:33
Землетрясение произошло в Свердловской области
Сегодня, 07:57