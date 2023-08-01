Осужденный за педофилию фитнес-тренер из Екатеринбурга вышел по УДО

Было принято решение заменить меру пресечения наказания на более мягкую. Теперь Алексей Сушко займется исправительными работами в течение 3 месяцев и 17 дней с удержанием 10% из его заработной платы. Ранее осужденный был приговорен к тому же сроку, но с отбыванием в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе Свердловского городского суда.