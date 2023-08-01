Осужденный за педофилию фитнес-тренер из Екатеринбурга вышел по УДО

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Было принято решение заменить меру пресечения наказания на более мягкую. Теперь Алексей Сушко займется исправительными работами в течение 3 месяцев и 17 дней с удержанием 10% из его заработной платы. Ранее осужденный был приговорен к тому же сроку, но с отбыванием в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе Свердловского городского суда.
Напомним, бодибилдер получил срок еще в апреле 2019 года. По версии оперативников, тренер трогал себя в интимных местах, находясь в зале, в присутствии ребенка. История вызвала общественный резонанс, в сеть попало видео с камер. В тот же день тренер был задержан и арестован.