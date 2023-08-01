Потанин занял первую строчку в рейтинге благотворителей Forbes

Бюджет возглавившего рейтинг Forbes фонда Потанина в этом году побил предыдущие рекорды, достигнув суммы около 2,11 млрд рублей. Организация ведет пять программ поддержки сфер культуры, спорта, высшего образования, а также развития филантропии в Российской Федерации. В числе прочего ежегодно фонд организует 20 конкурсов грантов. Почти за 50 лет с момента основания он оказал поддержку свыше 40 тысячам жителей страны, направив на благотворительность 12,2 млрд рублей.