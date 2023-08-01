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Потанин занял первую строчку в рейтинге благотворителей Forbes

1 августа 2023, 17:36
Фото: piqsels.com
Forbes составил ежегодный рейтинг лучших благотворительных фондов Российской Федерации. Первое место в нем вновь занял фонд Владимира Потанина, специализирующийся на образовательных программах.

Второе место в двадцатке лидеров в этом году досталось благотворительному фонду «Абсолют-помощь» Александра Светакова, оказывающему поддержку детям с особенностями развития и предоставляющему помощь семьям таких детей. Специализация организации — оказание адресной помощи, когда детям необходимо оплатить лечение и прочие медуслуги.

Далее по списку следуют функционирующий в российской провинции благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», а также фонд Елены и Геннадия Тимченко, находившийся практически на одном уровне с благотворительным фондом Потанина в предыдущие годы. Об этом сообщают Новые Известия.

Каждый год рейтинг Forbes формируется на основе двух показателей — экспертной оценки работы благотворительной организации и ее бюджета. Одновременно оценивается наличие точной стратегии, производятся оценка командной работы сотрудников фонда и анализ качества управления организацией действующих попечительских советов. Также в ходе оценки работы организации рассматривают такие критерии, как доступность и полнота информации о работе фонда.

Бюджет возглавившего рейтинг Forbes фонда Потанина в этом году побил предыдущие рекорды, достигнув суммы около 2,11 млрд рублей. Организация ведет пять программ поддержки сфер культуры, спорта, высшего образования, а также развития филантропии в Российской Федерации. В числе прочего ежегодно фонд организует 20 конкурсов грантов. Почти за 50 лет с момента основания он оказал поддержку свыше 40 тысячам жителей страны, направив на благотворительность 12,2 млрд рублей.

Ключевым событием в жизни организации в прошлом году стало поступление в эндаумент фонда 47,5% акций Росбанка от «Интерроса» Владимира Потанина. Таким образом целевой капитал фонда достигнет запланированного размера в 100 млрд рублей, обеспечив финансовую стабильность и долгосрочность благотворительных программ.

В Forbes отметили, что лидирующий в рейтинге фонд Потанина первым в России продемонстрировал устойчивое развитие практики эндаументов — целевых капиталов, дающих некоммерческой организации возможность обеспечить постоянный доход и сохранять собственную стабильность.

Фонд приобрел независимость от своего основателя с начала этого года. На данный момент организация целиком обеспечивается из доходов от собственных капиталов. Расходы контролируются командой топ-менеджеров и советом фонда.

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