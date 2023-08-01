Прокативший подругу на бампере житель Нижнего Тагила не смог оспорить решение суда

Слушания по делу в вышестоящей инстанции прошли 26 июля. Сам приговор был вынесен 5 мая 2023 года. Тогда суд назначил водителю наказание в виде лишения свободы на три года, а также лишение прав на 2,5 года. Однако срок заменили на принудительные работы. Кроме того, с мужчины удерживается 5% зарплаты в бюджет государства.