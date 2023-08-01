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Прокативший подругу на бампере житель Нижнего Тагила не смог оспорить решение суда

1 августа 2023, 10:04
Фото: Midjourney
Свердловский областной суд оставил в силе приговор, который был вынесен Ленинским районным судом Нижнего Тагила в отношении водителя за езду в пьяном виде и травмирование девушки в результате падения с капота на набережной Тагильского пруда.

Судья Свердловского областного суда Денис Меледин оставил судебный акт первой инстанции без изменения. Обвиняемый, напомним, проходил по части 2, подпункту а, в статьи 264 Уголовного кодекса РФ — «нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и не имеющим права управления ТС».

Слушания по делу в вышестоящей инстанции прошли 26 июля. Сам приговор был вынесен 5 мая 2023 года. Тогда суд назначил водителю наказание в виде лишения свободы на три года, а также лишение прав на 2,5 года. Однако срок заменили на принудительные работы. Кроме того, с мужчины удерживается 5% зарплаты в бюджет государства.

Теперь водитель-нарушитель выплатит пострадавшей полмиллиона рублей компенсации. Девушка, упавшая с капота, в день ЧП получила черепно-мозговую травму и перелом ноги со смещением. Она стала инвалидом третьей группы. Пострадавшая намеревалась взыскать компенсацию морального время в размере двух миллионов рублей. Однако Ленинский районный суд присудил виновнику только 500 тысяч компенсации морального вреда.

Полмиллиона отсудила прокатившаяся на капоте у пьяного водителя тагильчанка
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