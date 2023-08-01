Пропавшего 14-летнего подростка из Ревды ищут вторые сутки

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Ранее подросток покидал дом на один-два дня, но, по словам бабушки, всегда возвращался, рассказали в пресс-службе МО МВД «Ревдинский».
Рост Егора — 168 сантиметров. Волосы короткие темно-русого цвета, телосложение обычное. В день пропажи он был одет в серую футболку без принтов, шорты черного цвета с белыми лампасами, черно-белые кроссовки и кепку бренда Nike черного цвета.
С собой у него имелись серебристый самокат и черный рюкзак. Есть информация, что мальчик может находиться в Екатеринбурге. Сотрудники полиции занимаются поисками ребенка.
Напомним, 25 июля 2023 года в Нижнем Тагиле исчез 34-летний мужчина. О пропаже сообщила его сестра. Тагильчанина ищут полицейские и волонтеры отряда «Лиза Алерт».