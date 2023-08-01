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Пропавшего 14-летнего подростка из Ревды ищут вторые сутки

1 августа 2023, 10:38
Фото: 1MI
Бабушка 14-летнего Егора Мальцева из Ревды, с которой он проживает, обратилась с заявлением о его пропаже в полицию 30 июля 2023 года.

Ранее подросток покидал дом на один-два дня, но, по словам бабушки, всегда возвращался, рассказали в пресс-службе МО МВД «Ревдинский».

Рост Егора — 168 сантиметров. Волосы короткие темно-русого цвета, телосложение обычное. В день пропажи он был одет в серую футболку без принтов, шорты черного цвета с белыми лампасами, черно-белые кроссовки и кепку бренда Nike черного цвета.

Фото: МО МВД «Ревдинский»

С собой у него имелись серебристый самокат и черный рюкзак. Есть информация, что мальчик может находиться в Екатеринбурге. Сотрудники полиции занимаются поисками ребенка.

Напомним, 25 июля 2023 года в Нижнем Тагиле исчез 34-летний мужчина. О пропаже сообщила его сестра. Тагильчанина ищут полицейские и волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Житель Нижнего Тагила таинственно пропал неделю назад
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